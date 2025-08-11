Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 10.08.2025

Die Schweiz startet sonnig in die Woche, doch die Hitze birgt Gefahren: Hitzewarnung bis Mittwoch, Waldbrandgefahr in weiten Landesteilen und erste Gewitter ab Donnerstag.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstag werden in der Schweiz Temperaturen von bis zu 37 Grad erwartet, mit warmen Nächten und Wassertemperaturen von 22 bis 24 Grad.

Der Bund warnt vor erhöhter bis sehr hoher Waldbrandgefahr sowie vor gesundheitlichen Risiken der Hitze, besonders für vulnerable Personen.

Ab Donnerstag steigt die Gewitterwahrscheinlichkeit deutlich, erste Wärmegewitter können jedoch schon vorher auftreten.

Die Schweiz startet sonnig in die neue Woche – doch was am Montag noch angenehm warm beginnt, könnte schon am Dienstag zur Gluthitze werden. Laut Meteonews steigen die Temperaturen im Westen auf brütende 37 Grad. Selbst in der Nacht bleibt es warm, Abkühlung gibt es höchstens in den Schweizer Seen – mit erfrischenden 22 bis 24 Grad.

Am Dienstag wird es bis ztu 37 Grad warm. Meteonews

Doch die Hitze hat ihre Schattenseiten: Die Waldbrandgefahr ist gross. In weiten Landesteilen herrscht bereits erhebliche Gefahr (Stufe 3), lokal gilt sogar die höchste Warnstufe 5. Der Bund ruft ausserdem zur Vorsicht auf: Die Hitzewarnung der Stufe 3 gilt bis Mittwochabend und betrifft alle Regionen unterhalb von 800 Metern. Besonders ältere Menschen, Kleinkinder und Personen mit Vorerkrankungen sollten direkte Sonne meiden.

Ab Donnerstag dann ein Wetterumschwung: Die Gewitterwahrscheinlichkeit steigt deutlich, besonders im Süden und in den Alpen. Einzelne Wärmegewitter sind allerdings schon früher möglich.