Die Schweiz startet sonnig in die neue Woche – doch was am Montag noch angenehm warm beginnt, könnte schon am Dienstag zur Gluthitze werden. Laut Meteonews steigen die Temperaturen im Westen auf brütende 37 Grad. Selbst in der Nacht bleibt es warm, Abkühlung gibt es höchstens in den Schweizer Seen – mit erfrischenden 22 bis 24 Grad.
Doch die Hitze hat ihre Schattenseiten: Die Waldbrandgefahr ist gross. In weiten Landesteilen herrscht bereits erhebliche Gefahr (Stufe 3), lokal gilt sogar die höchste Warnstufe 5. Der Bund ruft ausserdem zur Vorsicht auf: Die Hitzewarnung der Stufe 3 gilt bis Mittwochabend und betrifft alle Regionen unterhalb von 800 Metern. Besonders ältere Menschen, Kleinkinder und Personen mit Vorerkrankungen sollten direkte Sonne meiden.
Ab Donnerstag dann ein Wetterumschwung: Die Gewitterwahrscheinlichkeit steigt deutlich, besonders im Süden und in den Alpen. Einzelne Wärmegewitter sind allerdings schon früher möglich.