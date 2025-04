«Bist du nicht ganz bei Trost?» Autofahrer ausser sich

Die Türe des BMWs muss ersetzt werden. zvg

Ein Streit zwischen einer Traktorfahrerin und einem Autofahrer eskaliert in Diepoldsau SG. Zuerst fährt der Traktor davon und dann wird das Opfer auch noch als Täter beschuldigt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Diepoldsau SG wurde ein BMW von einem rückwärtsfahrenden Traktor gerammt und beschädigt, obwohl der Fahrer wiederholt hupte.

Die Traktorfahrerin entfernte sich zunächst vom Unfallort, kehrte später zurück, beschuldigte jedoch den BMW-Fahrer.

Der Geschädigte wartet derzeit auf die Versicherungsabklärung, da sich die mutmassliche Unfallverursacherin bisher nicht meldet. Mehr anzeigen

Am Dienstagnachmittag kam es in Diepoldsau SG zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Autofahrer. Was zuerst nach einem normalen Blechschaden aussah, entwickelte sich zu einer nervenaufreibenden Geschichte.

Thomas Eckenberger war im Dorf in Diepoldsau mit seinem BMW unterwegs. Vor ihm ist ein Traktor mit Anhänger unterwegs. Vor einer Kreuzung legt der Traktor dann plötzlich den Rückwärtsgang ein.

Eckenbergerger hupt, um die Fahrerin des Traktors auf ihn aufmerksam zu machen. Doch diese fährt weiter, bis sie den BMW rund einen Meter von der Fahrbahn schiebt. Im Anschluss düst die Fahrerin mit dem Traktor davon.

Mit diesem Eckteil rammt der Traktor das Auto. zvg

«Als wäre es eine Konservenbüchse»

Eckenberger kann es nicht fassen: «Ich habe dauerhaft gehupt und sie ist einfach weiter gefahren. Sie hat mein Auto einfach weggeschoben und die ganze Seitentür aufgeschlitzt, als wärs eine Konservenbüchse», sagt er zu blue News. «Ich fahre auch Motorrad. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit dem Töff unterwegs gewesen wäre, dann wäre das lebensgefährlich geworden.»

Wenig später kommt die Frau mit Freunden aus dem Dorf zurück. In der Zwischenzeit alarmierte Eckenberger die Polizei. Zur Überraschung von Eckenberger wird er als Täter dargestellt: «Die Polizei hat mir vorgeworfen, ich hätte der Frau unterstellt, sie sei psychisch krank. Ich war zwar wütend, aber ich habe sie lediglich gefragt, ob sie noch bei Trost sei», schildert Eckenberger.

Opfer wird als Täter beschuldigt

Die Polizei nimmt den Unfall schliesslich auf. «Ich wurde von der Frau bei der Polizei als Täter bezichtigt. Dabei habe ich ja gehupt, und sie ist in mich reingefahren», erklärt Eckenberger.

Das Auto sei nun in der Garage und werde geflickt. «Ich habe zum Glück eine Vollkasko-Versicherung. Die Täterin meldet sich nämlich nicht und ich bekomme auch keine Informationen von der Polizei.» Ob der Fall von der Versicherung übernommen wird, steht noch aus.

Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt den Unfall gegenüber blue News. Es sei dabei zu einem Sachschaden gekommen.