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Leistung von 400 Megawatt BKW plant Mega-Batterie beim AKW Mühleberg

SDA

27.5.2026 - 10:07

So soll das geplante Grossbatterieprojekt in Mühleberg aussehen (Visualisierung).
So soll das geplante Grossbatterieprojekt in Mühleberg aussehen (Visualisierung).
Keystone

Der Berner Energiekonzern BKW treibt eines der grössten Batterieprojekte der Schweiz voran. In Mühleberg BE soll auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks eine riesige Stromspeicheranlage entstehen.

Keystone-SDA

27.05.2026, 10:07

27.05.2026, 10:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die BKW plant in Mühleberg eine Grossbatterie mit 400 Megawatt Leistung und 800 Megawattstunden Speicherkapazität.
  • Die Anlage soll direkt an das Übertragungsnetz von Swissgrid angeschlossen werden.
  • Die Inbetriebnahme der Batterie ist nach aktuellem Stand Anfang 2030 vorgesehen.
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In Mühleberg BE soll eine Grossbatterie mit einer Leistung von 400 Megawatt entstehen. Der Berner Energiekonzern BKW hat sich bei der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid die Netzkapazität gesichert, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Damit sei der Weg für eines der leistungsstärksten Batterieprojekte der Schweiz geebnet worden, schreibt der Energiekonzern. Die geplante Anlage sei auf eine Leistungskapazität von 400 Megawatt (MW) und eine Speicherkapazität von 800 Megawattstunden (MWh) ausgerichtet.

Die Grossbatterie soll gemäss Communiqué auf der Logistikfläche des ehemaligen Atomkraftwerks in Mühleberg aufgebaut werden. Damit könne der Anschluss direkt an das Übertragungsnetz von Swissgrid erfolgen.

Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie folge nun die Projektierungsphase, um das Plangenehmigungsverfahren beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat einzuleiten. Die BKW visiert eine Inbetriebnahme auf Anfang 2030 an.

Neben der Grossbatterie in Mühleberg hat die BKW noch weitere Batterieprojekte in der Pipeline. Für das Grossprojekt in Waltrop (D) habe man die Bewilligung erhalten, heisst es. Weit fortgeschritten sei ein kleineres Projekt in Grosshöchstetten BE, während sich die Pläne für Batterieprojekte in Bickingen BE und Bassecourt JU in der Abklärungsphase befänden.

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