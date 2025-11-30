  1. Privatkunden
«Erbärmlich und respektlos» Anonymer Brief schockt Bewohner von Blatten VS

Sven Ziegler

30.11.2025

Die Bewohner von Blatten erhielten ein anonymes Schreiben
Die Bewohner von Blatten erhielten ein anonymes Schreiben
Bildmontage / Keystone / Leserreporter

Im Walliser Bergdorf Blatten sorgen anonyme Briefe für Entsetzen. Bewohnerinnen und Bewohner erhielten eine Botschaft, die ihnen indirekt Mitschuld am Bergsturz zuschiebt. Die Herkunft des Schreibens ist völlig unklar.

Sven Ziegler

30.11.2025, 08:23

30.11.2025, 08:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Blatten VS sind anonyme A4-Umschläge aufgetaucht, die den Dorfbewohnern vorwerfen, selbst schuld am Bergsturz zu sein.
  • Absenderhinweise fehlen komplett; im Schreiben wird auf das CO₂-Abstimmungsverhalten des Dorfs verwiesen.
  • Betroffene reagieren geschockt und sprechen von einem respektlosen Angriff auf ein ohnehin schwer belastetes Dorf.
Mehr anzeigen

Im ohnehin schwer getroffenen Blatten VS sorgt ein anonym verschickter A4-Umschlag für neue Erschütterungen. Mehrere Einwohnerinnen und Einwohner fanden am Samstag ein Schreiben in ihrer Post, das ihnen indirekt Verantwortung für die Katastrophe im Sommer zuschreibt.

In dem Blatt, über das unter anderem der «Walliser Bote» berichtete, steht in grossen Buchstaben: «Wieso jammert ihr eigentlich über eure verlorenen Häuser?» Unterhalb ist das Abstimmungsresultat zum CO₂-Gesetz von 2021 abgedruckt, das in Blatten mit 60 Prozent Nein abgelehnt wurde. Neben dem Text ist ein Revolver zu sehen, dazu der kryptische Hinweis «by: the AMOC runs amok and the lost climate roulette».

Die Anspielung auf die AMOC – die Atlantische meridionale Umwälzströmung, zu der auch der Golfstrom gehört – legt nahe, dass der Verfasser einen Zusammenhang zwischen Klimakrisen, politischen Entscheiden und der Katastrophe im Tal herstellt. Für viele im Dorf ist die Botschaft eindeutig: Sie sollen selbst schuld sein am Unglück.

Absender des Briefes völlig unklar

Für Betroffene wie Eva Ritler, die beim Bergsturz grosse Verluste hinnehmen musste, ist der Brief ein Schlag ins Gesicht. «Das ist einfach nur erbärmlich und respektlos», sagt sie gegenüber dem «Walliser Boten». Sie habe nie zuvor eine solche Nachricht erhalten, und gerade jetzt träfen solche Worte besonders hart. «Wir alle machen sehr viel durch. Die meisten von uns haben alles verloren. Solche Nachrichten drücken die Stimmung zusätzlich.»

Winter versteckt Schuttkegel. So hast du Blatten VS noch nie gesehen

Winter versteckt SchuttkegelSo hast du Blatten VS noch nie gesehen

Ritler zeigt sich tief betroffen. «Das ist einfach nur erbärmlich und respektlos», sagt sie. Auch in den sozialen Medien löste der Brief eine Welle von Reaktionen aus. Zahlreiche Nutzende zeigen sich fassungslos über den Ton und den Zeitpunkt der Botschaft. Einige nennen das Schreiben «krank» oder «zynisch», andere senden aufmunternde Worte nach Blatten und erinnern daran, dass das Dorf nach der Katastrophe Solidarität statt Schuldzuweisungen brauche.

Wer den Brief verfasst oder verteilt hat, ist völlig offen. Ein Absender fehlt. Auch Ritler weiss nicht, wie sie weiter damit umgehen soll. Ob Anzeige gegen Unbekannt erstattet wird, ist unklar; die Gemeindeverantwortlichen waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

