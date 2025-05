Die Bilder aus Blatten gehen um die Welt

Der Walliser Regierungsrat Christophe Darbellay (l) und Staatsrat Mathias Reynard sprechen im Katastrophengebiet mit den Medien. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Der Abbruch des Birchgletschers im Oberwallis ist weit über die Schweiz hinaus ein Top-Thema. Zahlreiche internationale Medien berichten – Bilder und Videos gehen um die Welt.

sda/toko SDA

Die Naturkatastrophe in Blatten VS stösst auch international auf reges Interesse. Deutsche und französische Sender haben Sonderkorrespondenten ins Lötschental entsandt. Und die Bilder des verschütteten Dorfes gehen um die Welt.

Mit zahlreichen Teams präsent sind die deutschen Medien: Journalisten der Fernsehsender ARD, ZDF und RTL sind extra ins Oberwallis gereist. Die Boulevard-Zeitung «Bild» hatte bereits letzte Woche einen Reporter vor Ort entsandt.

Internationale Schlagzeilen

Der französische Sender France 2 berichtet seit Mittwochabend über das Oberwalliser Drama und widmete dem Bergsturz in seiner 13-Uhr-Nachrichtensendung am Donnerstag mehr als zwei Minuten. TF1 tat es ihnen mit einer eigenen Reportage gleich. Auch die BBC (Grossbritannien) und CNN (USA) berichteten über den Abbruch des Birchgletschers.

Der Gletschersturz im Oberwallis war Top-Thema in zahlreichen internationalen Medien – wie hier beim britischen «Guardian». Screenshot

Alle grossen europäischen Zeitungen schrieben in ihren Tagesausgaben über das Drama in Blatten. Der Bergsturz war sowohl in der italienischen «Corriere della Sera», dem britischen «Guardian», den französischen «Figaro» und «Le Monde» oder der amerikanischen «New York Times» ein Thema.

Auch Fotos der Katastrophe findet man in sozialen Netzwerken und auf Internetseiten in Deutschland, Spanien, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Luxemburg oder Rumänien, aber auch in entfernteren Ländern wie Brasilien, den USA oder Vietnam.