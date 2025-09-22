  1. Privatkunden
Blaue Zone Bäckerei-Personal muss alle 90 Minuten umparkieren – sonst droht Busse

Lea Oetiker

22.9.2025

Die Bäckerei Spatz in Winterthur ZH.
Die Bäckerei Spatz in Winterthur ZH.
Screenshot Google Street View

Die Bäckerei Spatz in Oberwinterthur gerät wegen fehlender Parkplätze unter Druck: Angestellte müssen ihre Autos ständig umplatzieren, was bereits zu Personalabgängen, eingeschränkten Öffnungszeiten und einem kleineren Sortiment geführt hat.

Redaktion blue News

22.09.2025, 13:39

22.09.2025, 13:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Bäckerei Spatz in Oberwinterthur kämpft wegen fehlender Parkplätze ums Überleben.
  • Mitarbeitende müssen ihre Autos alle 90 Minuten verschieben, was bereits zu Abgängen, reduziertem Sortiment und kürzeren Öffnungszeiten führte.
  • Die Stadt Winterthur verweist auf den Volksentscheid zur blauen Zone und lehnt Ausnahmen für betroffene Betriebe ab.
Mehr anzeigen

Die Bäckerei Spatz in Oberwinterthur steht vor grossen Herausforderungen. Seit 1973 versorgt das Familienunternehmen die Kundschaft mit Brot, Gipfeli und Torten. Nun gefährdet jedoch nicht der Umsatz das Geschäft, sondern die Parkplatzsituation, wie der «Landbote» schreibt.

Durch die flächendeckende Einführung der blauen Zone in Winterthur müssen Angestellte ihr Auto alle anderthalb Stunden verschieben. «Unsere Bäcker müssen ihre Gipfeli liegenlassen, sonst droht eine Busse», sagt Inhaberin Sandra Stauffer-Zürcher.

Die Folgen sind bereits spürbar: Zwei Mitarbeiter haben das Team verlassen, das Sortiment wurde verkleinert, Öffnungszeiten reduziert. Drei Tage pro Woche bleibt die Bäckerei geöffnet, ergänzt durch eine Abholbox und einen ausgebauten Onlineverkauf.

Doch für die frühe Anreise gebe es kaum Alternativen. «Ein Bäcker könne morgens um 3 Uhr nicht mit dem Velo aus dem Thurgau zur Arbeit kommen», erklärt Stauffer-Zürcher der Zeitung weiter.

«Alle müssen gleich behandelt werden»

Die Stadt Winterthur hält dennoch an der Regelung fest. Stadträtin Katrin Cometta (GLP) verweist auf die Abstimmung von 2021: «Alle müssen gleich behandelt werden.» Ausnahmen für einzelne Betriebe lehnt sie ab, Mitarbeitenden stehe der Mietmarkt für private Parkplätze offen. In Oberwinterthur sei das Angebot jedoch knapp und teuer.

Derzeit verfügt die Bäckerei Spatz über zwei gemietete Stellplätze. «Leider sind momentan keine weiteren verfügbar», so Stauffer-Zürcher.

Für Gewerbetreibende stellt sich zunehmend die Standortfrage. «Ich bin sehr gerne in Winterthur», betont Stauffer-Zürcher, «aber so, wie es momentan politisch für uns aussieht, ist es nicht lustig.» Andere Betriebe ziehen sogar rechtliche Schritte in Betracht – so wie zuletzt der Zopf Beck in Zürich.

Dessen Inhaberpaar Ellen und Reto Hausammann klagte wegen Umsatzeinbussen durch eine Baustelle vor ihrer Bäckerei, blieb jedoch auch vor Bundesgericht erfolglos.

