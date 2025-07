Die Parkplätze vor der Badi in Brugg AG reichten am Wochenende bei weitem nicht aus. Google Street View

Die Sommerhitze lockte am Wochenende die Massen in die Badi in Brugg AG. Überfüllte Strassen und parkierte Autos führen im Quartier zu Unmut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die vielen Badi-Gäste haben am Wochenende in Brugg AG zu einem Parkplatz-Chaos geführt.

Ein Anwohner kritisiert die Nutzung von Wiesen als Parkplätze und das Mobilitätsverhalten der Badegäste scharf.

Die Stadt Brugg begründet mit Sicherheitsbedenken ihre Entscheidung und arbeitet an einem neuen Parkier-Konzept. Mehr anzeigen

Die Schweiz wird derzeit von einer Hitzewelle heimgesucht. Das führt bei den Schwimmbädern im ganzen Land für hohe Besucherzahlen. So auch in der Badi im aargauischen Brugg am Wochenende: Zahlreiche Autos führten zu einem Verkehrschaos im Brugger Westquartier, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Die Autos erstreckten sich demnach mangels Parkplätze bis zu einer Quartierstrasse. Daraufhin habe sich ein Einwohner mittels Brief mit dem Titel «Stadt Brugg kapituliert vor Blechlawine» an die Zeitung gewandt.

Darin heisst es unter anderem, dass «Kulturland verschandelt» würde. Zudem dränge sich die Frage auf, ob auch an künftigen heissen Wochenenden sowie auch an Werktagen diese Wiese als Parkplatz geopfert wird. «Zudem fragen sich Steuerzahlende, wer das Parkplatzeinweisungspersonal von diesem Wochenende bezahlt.»

«Fussmarsch wohl nicht zumutbar»

Der Anwohner enerviert sich besonders über das Mobilitätsverhalten der Badi-Gäste: Velos seien offenbar für die Fahrt zu anstrengend und der «Fussmarsch ab der Bushaltestelle ‹Obergrüt, Badi› ist wohl auch nicht zumutbar.»

Stadtschreiber Matthias Guggisberg bestätigt auf Anfrage der «Aargauer Zeitung» die prekäre Parkplatz-Situation. Das Parkieren auf der Wiese sei von der Stadt initiiert worden. «Die Stadt Brugg hat angesichts der Wetterprognosen über das vergangene Wochenende sehr viele Besuchende erwartet und einen Sicherheitsdienst aufgeboten», wird Guggisberg zitiert.

Im Zentrum sei die öffentliche Sicherheit und die ständige Erreichbarkeit der Badi durch Rettungsfahrzeuge gestanden. Um die Situation künftig zu entschärfen, sei ein Parkier-Konzept in Arbeit.

Video zum Thema