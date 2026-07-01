Starkregen und Gewitter haben am Dienstagabend in Zürich Schäden bei blue News Leser angerichtet: In Glattpark wurde ein Keller überflutet, in Gockhausen spaltete ein Blitz einen Zwetschgenbaum.

In Gockhausen ZH wurde ein Zwetschgenbaum durch einen Blitz in drei Teile gespalten und stürzte beinahe auf ein Haus.

«Bitte lass es ein Witz sein» Blitzeinschlag im Garten, Keller überflutet – so traf das Unwetter blue News Leser

Darum geht’s Das Unwetter sorgte auch bei blue News Leser für Schäden.

Unter anderem wurde im Glattpark ZH der Keller eines Leserreporters überflutet.

In Gockhausen ZH wurde zudem ein Zwetschgenbaum durch einen Blitz in drei Teile gespalten und stürzte beinahe auf ein Haus.

Die Unwetter am Dienstagabend haben auch bei der blue News Leserschaft Zuhause Schäden hinterlassen. Wie ein Leser berichtet, wurde nach dem Gewitter sein Keller in Opfikon ZH überflutet. Gegen 22.20 Uhr schickte eine Nachbarin ein Bild des Kellers in den Nachbarschafts-Chat.

Darauf war zu sehen, wie rund sieben Zentimeter Wasser im Keller standen. «Ich dachte sofort: Nicht schon wieder, bitte lass es ein Witz sein», so der Leserreporter zu blue News.

Bereits vor rund einem Jahr war sein Keller nach einem starken Unwetter überflutet worden.

Das Wasser, das in den Keller eindrang, war braun und übelriechend. Leserreporter

Vor Ort folgte dann die bittere Bestätigung: Das Wasser stand ihm bis zu den Knöcheln. «Es hat gestunken und das Wasser war dreckig und braun.»

«Alle Nachbarn sammelten sich im Keller und jeder und jede versuchte noch in ihrem oder seinem Kellerabteil, die Sachen zu retten.»

Auch die Feuerwehr wurde alarmiert, traf jedoch erst gegen 1 Uhr ein. «Ich nehme an, wir waren an diesem Abend nicht die einzigen mit dem Notfall.»

Die Einsatzkräfte pumpten das Wasser schliesslich ab.

Schaden hält sich in Grenzen

Beim Leserreporter selbst hält sich der Schaden in Grenzen. Da sein Keller bereits im vergangenen Jahr überflutet worden war, hatte er vorsorglich Massnahmen getroffen.

Die Einsatzkräfte pumpten das Wasser schliesslich ab. Leserreporter

«Das Einzige, was zu Schaden kam, ist ein Schrank, der auseinandergebaut, gestapelt und am hinteren Ende des Kellers an der Wand lehnte. Den kann ich in den Abfall werfen», erzählt der Leserreporter weiter. Den Schaden wird er der Versicherung melden.

«Ich freue mich jetzt schon aufs Putzen. Es wird wieder Monate dauern, bis die Feuchtigkeit aus dem Keller entwichen ist und der Geruch einigermassen wieder erträglich sein wird», heisst es abschliessend.

Zwetschgenbaum zerstört

Ein weiterer blue News Leser berichtet von Schäden im Garten seiner Tochter. Nachts wurde ihr «mächtiger, wunderbarer» Zwetschgenbaum in Gockhausen ZH vom Blitz getroffen, wie er berichtet.

Der Blitz traf den Zwetschgenbaum und spaltete ihn in drei Teile. Leserreporter

Die Bilder sind eindrücklich, der Baum wurde förmlich in drei Teile gespalten.