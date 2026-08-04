Kurz vor der Abstimmung über die Neutralitätsinitiative verschärft Christoph Blocher den Ton. Der Altbundesrat bezeichnet die Schweiz wegen der Russland-Sanktionen als «Kriegspartei» – und ist überzeugt, eine absolut neutrale Schweiz würde von Moskau verschont.

Darum geht’s Christoph Blocher warnt, Russland könnte nach einer vollständigen Eroberung der Ukraine bis nahe an die Schweiz vorrücken.

Eine dauernde, bewaffnete und integrale Neutralität würde die Schweiz seiner Ansicht nach vor einem Angriff schützen.

Am 27. September entscheidet die Bevölkerung über die Neutralitätsinitiative, die laut Umfragen einen schweren Stand hat. Zusammenfassung erstellt mit

«Der dritte Weltkrieg ist näher gerückt»: Mit dieser Warnung greift Christoph Blocher kurz vor der Abstimmung über die Neutralitätsinitiative noch einmal in den Abstimmungskampf ein. Sollte Russland die Ukraine vollständig kontrollieren, stehe es vor Polen und Deutschland – und damit «letztlich an der Schweizer Grenze», sagt der frühere SVP-Bundesrat der «NZZ».

Trotzdem glaubt Blocher nicht an einen russischen Angriff auf eine konsequent neutrale Schweiz. «Wenn die Schweiz absolut neutral ist, wird es das nicht tun», sagt er. Die Übernahme der EU-Sanktionen bezeichnet er dagegen als historischen Fehler: «Russland zählt uns heute zu den Gegnern; die Schweiz ist nun eine Kriegspartei.» Neutralität müsse deshalb auch Sanktionen, diplomatische Massnahmen und Reisebeschränkungen ausschliessen.

Genau dieses Verständnis soll die Neutralitätsinitiative in der Bundesverfassung verankern. «Soll der Bundesrat beliebig über Krieg oder Frieden entscheiden können?», fragt Blocher. Den Vorwurf, seine Initiative spiele Moskau in die Hände, weist er zurück: «Wir stellen uns doch nicht auf die Seite des Aggressors! Aber wir stehen eben auch nicht Seite an Seite mit den Gegnern.»

Vorlage ist nicht unumstritten

Dabei ist die Vorlage selbst innerhalb der SVP nicht unumstritten. Bereits im September 2025 zeigten sich einzelne Parteivertreter offen für einen Gegenvorschlag. Dieser hätte die Neutralität zwar in der Verfassung verankert, Sanktionen aber weiterhin zugelassen. Hinter dem Kurs stand offenbar auch die Sorge, eine deutliche Niederlage könnte die Neutralitätsbefürworter langfristig schwächen.

Inzwischen hat das Ja-Komitee um Blocher und Pro-Schweiz-Präsident Stephan Rietiker seine Kampagne lanciert. Es warnt davor, dass die traditionelle Neutralität schrittweise ausgehöhlt werde. Die Abstimmung findet am 27. September statt. Laut einer aktuellen Umfrage hat die Initiative jedoch einen schweren Stand – Blocher bleibt trotzdem unbeirrt: «Man macht Volksbegehren nicht, um auf jeden Fall zu gewinnen, sondern für die richtige Sache.»