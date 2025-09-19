Alarmzeichen am Jobmarkt: Erstmals seit 2015 über 3 Millionen Arbeitslose

STORY: Die Konjunkturschwäche treibt die deutsche Arbeitslosenzahl erstmals seit über zehn Jahren über die Drei-Millionen-Marke. Die Zahl der Erwerbslosen kletterte im August um 46.000 auf 3,025 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg mitteilte. Eine Drei vor dem Komma in dieser Statistik hatte es zuletzt im Februar 2015 mit damals 3,017 Millionen Arbeitslosen gegeben. Andrea Nahles, BA-Chefin «Im August ist das eingetreten, was wir auch erwartet haben. Aufgrund der Sommerpause ist die Arbeitslosigkeit auf über drei Millionen gestiegen. Die Unternehmen sind weiter zurückhaltend bei der Meldung neuer Stellen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt leicht zu. Bei der Inanspruchnahme von Kurzarbeit setzt sich der leichte Rückgang der vergangenen Monate fort. Der Arbeitsmarkt ist also nach wie vor von der wirtschaftlichen Flaute der vergangenen Jahre geprägt. Es gibt allerdings auch erste, wenn auch zarte Anzeichen einer Stabilisierung.» Als positive Überraschung erwies sich, dass die Zahl der Arbeitslosen um jahreszeitliche Schwankungen bereinigt im August um 9.000 niedriger ausfiel als im Juli. Analysten hatten hier ein Plus von 10.000 erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Menschen ohne Job im August allerdings um 153.000. Im September dürfte die übliche Herbstbelebung einsetzen und für einen Rückgang der Arbeitslosigkeit sorgen, sagte Nahles. «Ob die Arbeitslosigkeit allerdings langfristig unterhalb der drei Millionen bleibt ab nächstem Monat, das ist davon abhängig, wie sich die Konjunktur in den nächsten Monaten entwickelt. Es kann durchaus sein, dass wir die Marke von drei Millionen im Winter dann nochmal überschreiten werden.» Insbesondere die Industrie steckt in der Krise. Die Firmen ächzen unter hohen Energiekosten, zugleich macht dem Aussenhandel die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zu schaffen.

