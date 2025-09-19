Der Block 1 des Atomkraftwerks Beznau ist seit Donnerstag vom Netz: Wegen eines Ausfalls einer Höchstspannungsleitung ist es zu einer ungeplanten Schnellabschaltung gekommen.
Die Anlage habe sich zu jeder Zeit in einem sicheren Zustand befunden, teilte die AKW-Betreiberin Axpo am Freitag mit. Die Abschaltung erfolgte gemäss dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) am späteren Donnerstagnachmittag automatisch, nachdem die Stromleitung ausgefallen war, an die das Kernkraftwerk angebunden ist.
Derzeit laufen gemäss Axpo technische Abklärungen. Der Zeitpunkt für das Anfahren von Block 1 des AKW Beznau werde in Absprache mit dem Ensi festgelegt.
Manipulationsvorwurf: Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik
Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik: Dem US-Präsidenten gefallen die Arbeitsmarktzahlen nicht. Also entlässt er die Chefin der zuständigen Behörde.
05.09.2025
Alarmzeichen am Jobmarkt: Erstmals seit 2015 über 3 Millionen Arbeitslose
STORY: Die Konjunkturschwäche treibt die deutsche Arbeitslosenzahl erstmals seit über zehn Jahren über die Drei-Millionen-Marke. Die Zahl der Erwerbslosen kletterte im August um 46.000 auf 3,025 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg mitteilte. Eine Drei vor dem Komma in dieser Statistik hatte es zuletzt im Februar 2015 mit damals 3,017 Millionen Arbeitslosen gegeben. Andrea Nahles, BA-Chefin «Im August ist das eingetreten, was wir auch erwartet haben. Aufgrund der Sommerpause ist die Arbeitslosigkeit auf über drei Millionen gestiegen. Die Unternehmen sind weiter zurückhaltend bei der Meldung neuer Stellen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt leicht zu. Bei der Inanspruchnahme von Kurzarbeit setzt sich der leichte Rückgang der vergangenen Monate fort. Der Arbeitsmarkt ist also nach wie vor von der wirtschaftlichen Flaute der vergangenen Jahre geprägt. Es gibt allerdings auch erste, wenn auch zarte Anzeichen einer Stabilisierung.» Als positive Überraschung erwies sich, dass die Zahl der Arbeitslosen um jahreszeitliche Schwankungen bereinigt im August um 9.000 niedriger ausfiel als im Juli. Analysten hatten hier ein Plus von 10.000 erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Menschen ohne Job im August allerdings um 153.000. Im September dürfte die übliche Herbstbelebung einsetzen und für einen Rückgang der Arbeitslosigkeit sorgen, sagte Nahles. «Ob die Arbeitslosigkeit allerdings langfristig unterhalb der drei Millionen bleibt ab nächstem Monat, das ist davon abhängig, wie sich die Konjunktur in den nächsten Monaten entwickelt. Es kann durchaus sein, dass wir die Marke von drei Millionen im Winter dann nochmal überschreiten werden.» Insbesondere die Industrie steckt in der Krise. Die Firmen ächzen unter hohen Energiekosten, zugleich macht dem Aussenhandel die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zu schaffen.
29.08.2025
Machtkampf um US-Notenbank: Trumps Angriffe belasten Börsen
Frankfurt/Washington, 26.08.2025: Donald Trump greift in Personalpolitik der US-Notenbank ein: Der sich zuspitzende Machtkampf zwischen dem US-Präsidenten und der Fed sorgt an den Finanzmärkten für Turbulenzen.
Investoren bangen um die Unabhängigkeit der Zentralbank rund um Präsident Jerome Powell, die Trump seit Monaten attackiert. Nach Trumps Ankündigung, die Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt zu entlassen, geben die Aktienmärkte am Dienstag nach, während Investoren sichere Häfen wie Gold suchen.
Seit Monaten fordert Trump von Fed-Präsident Jerome Powell sinkende Leitzinsen – bisher vergeblich. Als Reaktion auf die verwehrten Zinssenkungen forderte er wiederholt den Rücktritt von Powell, dessen Amtszeit im Mai 2026 endet. Ob ein US-Präsident den Chef der Fed überhaupt absetzen kann, ist juristisch allerdings nicht abschliessend geklärt.
27.08.2025
Alarmzeichen am Jobmarkt: Erstmals seit 2015 über 3 Millionen Arbeitslose
