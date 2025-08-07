Das steht auf Parmelins Zoll-Spickzettel wirklich drauf

Ernst_Fischer Langsam werden die abschÃ¤tzigen Kommentare gegenÃ¼ber der USA wohl reduziert werden mÃ¼ssen und Respekt Platz machen. Aber das kann ja noch dauern.

robbingwood0815 Ernst_Fischer das wird noch lange genug andauern â€“ bis der Â«GottgesandteÂ» weg ust.

Colorless-Ratificati Ernst_Fischer Kein Grund die Hosen runter zu lassen - im Gegenteil subtil reagieren.

Hanno Ernst_Fischer Zuerst Respekt aus USA, dort wird respektlos behandelt. Respekt muss verdient werden!

robbingwood0815 Colorless-Ratificati Â«Respekt â€“ wem Respekt gebÃ¼hrtÂ»



(und nur dort â€“ subtil genug?)

Hanno Sind jetzt endlich allen die Augen geÃ¶ffnet worden, oder hat es immer noch Blinde unter den Halblinden. Schaut jetzt auf Brasilien und Kanada, was die machen. Einfach keine Hofknickse in Washington machen. Strategie Ã¤nder und nicht an die grosse Glocke hÃ¤ngen.

Auch kleine LÃ¤nder kÃ¶nnen sich wehren (siehe Schlacht am Morgarten etc.)

Colorless-Ratificati Hanno Gerade kleine LÃ¤nder haben enorm viele Vorteile - man muss sie nur clever einsetzen.

Bluenews-Leser_26 Thank you ... mit dem Hut in der Hand kommst Du in jedes Land.

Nur weiss nicht jeder eine HÃ¶flichkeit zu wÃ¼rdigen!

Besonders nicht DER, den es anginge. Kopf nicht hÃ¤ngen lassen!

Auf der Welt gibt es verschiedene KostgÃ¤nger! Die CH muss sich

nicht erniedrigen lassen! Der Aufwand ist zu gross!

Hanno Bluenews-Leser_26 Richtig. Die Schweiz wurde nicht mit Deals beschaffen sondern mit harter Arbeit und Intelligenz.

oberdlik Die geheimnisumwitterte "BÃ¼chse der Pandora" Ã¶ffnen.

Was hat der Bundesrat vor? HÃ¤ppchenweise die BevÃ¶lkerung und vor allem Wirtschaft an die neue RealitÃ¤t heranfÃ¼hren? Wieviel ertrÃ¤gt es, wann wird's zuviel? 'Wie sag' ich's meinem Kinde'?

Wenigstens ist aus der mythologischen ErzÃ¤hlung bekannt, dass in der BÃ¼chse trotz aller negativen Folgen die Hoffnung drinnen bleibt...

robbingwood0815 weil ja Trump Â«entgegenkommende GegenÃ¼ber, bzw. UnterwÃ¼rfigkeitÂ» so speziell gut mag ...

(etwa so sehr wie kriegsverletzte Soldaten und sonstige Loser â€“ fÃ¤scher geht nicht)

Colorless-Ratificati Jetzt anpacken und nach vorwÃ¤rts schauen - im heulen verharren bringt gar nichts.

Colorless-Ratificati Wenn wir erfolgreich reagieren besteht allerdings die Gefahr noch hÃ¶herer ZollsÃ¤tz - also auch diese MÃ¶glichkeit in Betracht ziehen.

robbingwood0815 Colorless-Ratificati Ist das Ihr froher Blick in die Zukunft?

Achtung, es kÃ¶nnte noch schlimmer kommen?

Strotzt nur so vor Zuversicht ..

Geantleman Wieviele % des BIP gehen eigentlich in die USA? Ich glaube, dass nur wenige Betriebe von den 39% betroffen sind. Hier tÃ¶nt es aber gerade so, als jeder Kleinstbetrieb in die USA liefern wÃ¼rde.

T2000 Geantleman Landwirtschaft, Kleinbetriebe, auf Grund dieser erhebt die Schweiz ZÃ¶lle, was auch zum Ã„rger beitrÃ¤gt.

Ernst_Fischer T2000 richtig, die Schweiz erhebt selbst ZÃ¶lle bis 1000%, aber das wurde bisher noch nicht gesagt. Damit wird "verboten", dass gewisse Produkte in die Schweiz kommen.

oberdlik @Ernst_Fischer : Dem amerikanischen "SonnenkÃ¶nig" Respekt zollen. Warum? Weil er uns in der Hand hat? Diesen "Gessler-Hut" werde ich jedenfalls nicht grÃ¼ssen. Und nicht aus falsch verstandenem Stolz oder Patriotismus, sondern aus Wille zum Widerstand und gegen jede WillkÃ¼r. Punkt.

Hanno oberdlik So richtig. Chapeau.

Noordic Der Einsatz der Landesregierung und der BundesrÃ¤te KKS und Parmelin gehÃ¶rt verdankt. Ich denke es ist wichtig, nicht nur das Momentum zu betrachten, sondern die Beziehungen zu den USA und EU strategisch und langfristig zu entwickeln. Die aktuelle Ã„ra wird nicht ewig dauern. Die VertrÃ¤ge zur EU mÃ¼ssen wir weiterhin kritisch und getrennt von den USA betrachten und uns nicht durch momentane Emotionen Ã¼bereilt entscheiden. Vielmehr jetzt kÃ¼hlen Kopf bewahren und als Schweiz selbstbewusst vorangehen.

Helvetios Noordic Ein guter Kommentar, da kann ich mich anschliessen. Es gewinnt nÃ¤mlich nicht immer David gegen Goliath. Das war damals eher ein GlÃ¼cksfall.

robbingwood0815 Noordic die chronische Â«BeziehungsstÃ¶rungÂ» gegenÃ¼ber der EU (nein, kein Betiritt!) wird langsam aber sicher immer obsoleter (ein mentaler Hemmschuh, gehegt&gepflegt von Rechten Freunden: warum wohl?)



Die Schweiz ist keine Insel â€“ und alleingelassen mit einem transatlantischen Clown wird's bestimmt nicht besser!

Hanno Noordic Ja, da braucht es eine sehr dicke Haut, um das auszuhalten und dann noch Danke sagen mÃ¼ssen.

ruwe Ich wÃ¤re dafÃ¼r das Kern-Thema anzugehen. Dazu mÃ¼sste die Pharma Branche einen gewaltigen Schritt Richtung Vernunft machen. Sollte den Spitzen Managern eigdntlich leicht fallen. Top Leute mir Top SalÃ¤ren. Medipreise runter. Bitte nicht die Preise in den USA runter und dann in allen andern LÃ¤ndern hoch. Jetzt wÃ¤re die Zeit da, die Pharma Preisstrategie auch fÃ¼r die Schweiz zu Ã¼berarbeiten.

Hanno ruwe Aber vielleicht sollte man gewisse Medis nicht mehr nach USA liefern. Wenn man auf Lieferungen Verluste macht, braucht es keinen Master in Ã–konomie, das zu erkennen.

T2000 ruwe In den USA werden die Medikamenten Preise nicht von der Pharma sondern von Agenturen festgelegt.

WÃ¤re interessant zu sehen wer an den hohen Profiten dieser Agenturen Geld verdient, mit grosser Wahrscheinlichkeit auch die, die diese Preise kritisieren.

Argus49 Mich wundert immer noch, mit welcher NaivitÃ¤t diese Reise angetreten wurde. Ohne jegliche Aussicht den grossen Boss zu sprechen, - â€žnurâ€œ den Aussenminister, der mit Sicherheit keine substanzielle Entscheide treffen darf.



Nb.die Frage, was macht eigentlich UNSER Aussenminister wÃ¤hrend all diesen Tagen?

Argus49 Argus49 Noch zum Titel dieses Artikels.

Kaum zu glauben, dass im Zeitalter, in dem alles und jedes fotografiert wird, Notizen offen herum getragen werden. !!!

robbingwood0815 Argus49 Fast schon typisch amerikanisch, diese frappante BlauÃ¤ugigkeit

Equinox24 Argus49 Stimmt zwar, aber mit welcher Gier die Bundeshaus-Journalisten und Redaktionen hinter solchen Details nachsuchen, als ob das Match entscheidend ist.

KÃ¶nnte natÃ¼rlich auch sein, dass gewisse BR in peinlichem Licht dargestellt werden kÃ¶nnten.

Zwerg_Nr7 Sachlich, aber angemessen reagieren: GegenzÃ¶lle verhÃ¤ngen, da wo es die USA trifft. Mit dem so "erwirtschafteten" Geld die Unternehmen in der Schweiz unterstÃ¼tzen, die wirklich betroffen sind, vor alem auch die Arbeitnehmer, z.B. Kompensation von Lohnzahlungen bei Kurzarbeit (wie zu Corona-Zeiten). Soooo viele Unternehmen sind ja nicht betroffen. Und die ganz grossen wie Novartis werden sowieso Sonderkonditionen aushandeln. Kein Einknicken vor Trump.

Equinox24 Zwerg_Nr7 TÃ¶nt zwar gut, aber dieser Schuss kÃ¶nnte auch nach hinten losgehen, denn die Amis kÃ¶nnten nach Rache gelÃ¼sten und aus Trotz die ZÃ¶lle z. B. verdoppeln.

Schweizer61 Die USA schulden der Schweiz 300 Milliarden Dollar

Die USA versinken im Schuldensumpf. Das ist beÃ¤ngstigend â€“ denn die Schweiz gehÃ¶rt zu den zehn wichtigsten GlÃ¤ubigern.

So jetzt die Finger aus dem Auerwertesten nehmen liebe BundersÃ¤te und der USA eine Limit setzen fÃ¼r die Schulden, auch wir haben Rechte, die 39 % vom ganzen Betrag Zol,l wo er herausholt auf die Schulden Ã¼bertragen ganz einfach.

Wassersport-1 Das gestrige Treffen von BundesprÃ¤sidentin KKS und Guy Parmelin mit dem US Aussenminister Marco Rubio in Washington hat also nichts erwirkt. Heute DO traten die US-ZÃ¶lle von 39 Prozent in Kraft. Wer war es denn nun, der immer wieder vorgegeben hatte, Trump als US PrÃ¤sident sei gut fÃ¼r die Schweiz. Die SVP. Diese unwirksamen Anbiederungen im Vorfeld hÃ¤tten sie sich also ersparen kÃ¶nnen. Man hat sich damit eher unglaubwÃ¼rdig gemacht. Dass Trump aber mit seinen SchnellschÃ¼ssen von Entscheidungen ebenfalls immer mehr an GlaubwÃ¼rdigkeit einbÃ¼sst, ist ebenfalls Fakt. Heute so - morgen anders und Ã¼bermorgen vielleicht Ã¼berhaupt nicht mehr. So sieht es derzeit de facto leider aus. Wie weiter ?