blue News entschlüsselt Notizen Das steht auf Parmelins Zoll-Spickzettel wirklich drauf

Sven Ziegler

7.8.2025

Keller-Sutter und Parmelin steigen aus dem Bundesratsjet

Keller-Sutter und Parmelin steigen aus dem Bundesratsjet

Nach den gescheiterten Zoll-Verhandlungen sind die Bundesräte Keller-Sutter und Parmelin wieder in der Schweiz gelandet. Ein blue News Video zeigt die Bundesräte beim Verlassen des Jets.

07.08.2025

Kurz vor dem heiklen Treffen in Washington wurde Wirtschaftsminister Guy Parmelin mit einem sichtbaren Spickzettel fotografiert. Doch was steht drauf?

Petar Marjanović

07.08.2025, 10:09

07.08.2025, 10:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Besuch der Schweizer Delegation in Washington wurde Guy Parmelin mit einem teils lesbaren Notizzettel fotografiert.
  • Darauf steht gross und deutlich: «Thank you».
  • Der Eintrag mag banal wirken – ist aber ein diplomatischer Reflex aus Erfahrung.
Mehr anzeigen

Wenige Minuten vor dem angespannten Treffen mit US-Aussenminister Marco Rubio in Washington hielt Guy Parmelin ein schlichtes weisses Mäppli in der Hand. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP drückte im richtigen Moment ab – und offenbarte der Welt einen Teil des Notizzettels des Schweizer Wirtschaftsministers.

blue News hat den Spickzettel analysiert. Viel zu erkennen ist nicht, aber: Im ersten Absatz kommt klar und deutlich die Formulierung «Thank you for your...», zu Deutsch «Danke für Ihre...» vor. Weiter kommen Worte wie «eine grosse Gelegenheit und Verantwortung» auf dem Zettel vor. Laut «Blick» ist auch von einer «grossen Verantwortung in den nächsten Wochen» die Rede. 

Guy Parmelin (r.) mit seinem Spickzettel neben Karin Keller-Sutter. 
Guy Parmelin (r.) mit seinem Spickzettel neben Karin Keller-Sutter. 
AFP

Was zunächst nach einem belanglosen Einstieg in ein Gespräch klingt, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als diplomatisch kluger Schachzug – oder zumindest als gut gemeinte Vorsichtsmassnahme. Wer auf Englisch verhandelt, weiss: Der Ton entscheidet. Und der Dank am Anfang kann viel bewirken.

Der «Thank-you-Moment» als Lehre aus der Geschichte

Dass ein fehlender Dank in Washington nicht gut ankommt, ist in diplomatischen Kreisen bekannt – und hat sogar Geschichte geschrieben. Beim ersten Treffen von Wolodimir Selenskyj mit Donald Trump im Weissen Haus bedankte sich der ukrainische Präsident nicht gleich zu Beginn des Gesprächs – Trump nahm das öffentlich übel und sprach später von mangelnder Wertschätzung.

Ob sich auf dem Zettel weitere Gesprächsnotizen, Zahlen oder Formulierungen befanden, bleibt unklar. Die hochaufgelöste Version des Fotos wurde nicht veröffentlicht – unter Bundeshaus-Journalist*innen kursierte das Bild jedoch rege via WhatsApp. Redaktionen versuchten gemeinsam, die weiteren Zeilen zu entschlüsseln – bisher ohne Erfolg.

