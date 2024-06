Die Bushaltestelle wurde beim Unfall stark beschädigt. Kantonspolizei Aargau

In Bellikon AG ist am Dienstag ein BMW-Fahrer in eine Bushaltestelle gekracht. Der Mann musste das Billett abgeben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Bellikon AG ist am Dienstag ein BMW-Fahrer in eine Bushaltestelle gekracht.

Der Mann musste das Billett abgeben. Mehr anzeigen

Am Dienstag um 08.45 Uhr fuhr ein 52-jähriger Autofahrer auf der Badenerstrasse in Bellikon. Dabei kam er mit seinem BMW rechts von der Strasse ab und kollidierte mit einer Bushaltestelle. Das Fahrzeug fuhr noch rund 40 Meter weiter und kam schlussendlich im Feld zum Stillstand, wie die Kantonspolizei Aargau schreibt.

Beim Selbstunfall wurde niemand verletzt. Am Bushäuschen und dem Auto entstand jedoch Sachschaden.

Die Kantonspolizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf und prüft aktuell, weshalb der Lenker von der Strasse abkam. Seinen Führerausweis musste er vor Ort abgeben.