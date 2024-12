Die Bahnpassagiere mussten auf Ersatzbusse ausweichen. Kantonspolizei Aargau

Am Sonntagnachmittag ist in Spreitenbach ein Auto mit einer Strassenbahn zusammengestossen. Verletzt wurde niemand, der Schaden ist aber beträchtlich.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Spreitenbach AG ist ein Auto mit einer Strassenbahn kollidiert.

Verletzt wurde niemand.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei hat die 30-jährige Lenkerin zuvor ein Rotlicht missachtet. Mehr anzeigen

Der Unfall hat sich am Sonntag um 14 Uhr auf der Zentrumsstrasse in Spreitenbach AG ereignet. Die Lenkerin eines BMW war Richtung Zentrum unterwegs, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. In der Folge stiess sie mit einer Komposition der Limmattalbahn zusammen, die von rechts kommend die dortige Kreuzung überquerte.

Die 30-jährige Lenkerin und ihr Kind im Auto blieben unverletzt. Auch im Zug wurde niemand verletzt. Hingegen entstand am Auto sowie am Triebwagen der Bahn beträchtlicher Schaden.

Nach ersten Erkenntnissen muss die Automobilistin das Rotlicht missachtet haben. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau sind im Gange.

Aufgrund des Schadens konnte die Bahn nicht weiterfahren. Die Reisenden wurden mit Ersatzbussen transportiert.