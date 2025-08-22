  1. Privatkunden
Massenentlassung droht Bodenpersonal am Flughafen Zürich soll Streik ab 14 Uhr angemeldet haben

Stefan Michel

22.8.2025

Heute Freitag ab 14 Uhr wollen die Angestellten AAS streiken. Es drohen Verspätungen, da Flüge nicht wie gewohnt abgefertigt werden können.
Heute Freitag ab 14 Uhr wollen die Angestellten AAS streiken. Es drohen Verspätungen, da Flüge nicht wie gewohnt abgefertigt werden können.
KEYSTONE

220 Angestellte des Bodenabfertigungs-Unternehmens AAS am Flughafen Zürich haben einen Streik ab 14 Uhr angemeldet. Seit Wochen läuft ein Konsultationsverfahren – dieses deutet auf eine Massenentlassung hin.

Stefan Michel

22.08.2025, 07:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Flughafen Zürich kommt es heute ab 14 Uhr zu einem Streik.
  • Angestellte des Bodenabfertigungs-Unternehmens AAS legen laut «Blick» die Arbeit nieder.
  • Bei AAS läuft ein Konsultationsverfahren, was auf eine anstehende Massenentlassung hindeutet.
  • Zahlreiche Flüge werden vom Streik von Teilen des Bodenpersonals betroffen sein. 
Mehr anzeigen

Das Konsultationsverfahren mit Angestellten des Bodenabfertigungs-Unternehmens AAS am Flughafen Zürich läuft seit mehreren Wochen. Blick berichtet, dass sich die Angestellten der Firma beschweren, sie würden von ihrem Geschäftsführer im Ungewissen gelassen. 

Jetzt haben sie laut «Blick» einen Streik angekündigt. Dieser soll heute Freitag um 14 Uhr beginnen. Laut der Zeitung sind Flüge von Eurowings, Chair, Air Serbia, GP Aviation, Pegasus, LOT, Air Cairo und Air Montenegro betroffen.

+++ Update folgt +++

