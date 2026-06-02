Passagier schlägt Alarm – kurz darauf wird eine Frauenleiche im Bodensee entdeckt

Im Bodensee wurde eine Tote entdeckt. (Symbolbild) sda

Auf dem Bodensee ist eine Frauenleiche entdeckt worden. Die Ermittler prüfen nun, ob es sich um jene Person handelt, nach der seit Sonntagabend gesucht wurde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Schweizer Seite des Bodensees wurde eine tote Frau im Wasser entdeckt.

Die Polizei untersucht einen möglichen Zusammenhang mit einem Vorfall auf einer Fähre.

Die Identität der Verstorbenen ist bislang noch nicht geklärt. Mehr anzeigen

Der Vorfall begann am Sonntagabend auf einer Fähre zwischen Meersburg und Konstanz. Ein Passagier meldete den Einsatzkräften, er habe eine Frau an der Reling stehen sehen.

Als er sich kurz darauf umgedreht habe, habe er ein auffälliges Klatschen gehört. Der Zeuge vermutete deshalb, die Frau sei ins Wasser gestürzt oder gesprungen. Daraufhin starteten Rettungskräfte und Polizei eine grossangelegte Suchaktion auf dem Bodensee.

Trotz stundenlanger Suche blieb diese zunächst erfolglos.

Leiche auf Schweizer Seite entdeckt

Am nächsten Morgen folgte dann eine überraschende Wendung. Auf Schweizer Gebiet vor Güttingen im Kanton Thurgau entdeckten Einsatzkräfte eine Frauenleiche im Wasser.

Nach Angaben der Polizei geschah der Fund zufällig. Nun versuchen die Ermittler festzustellen, wer die Tote ist und ob sie mit dem Vorfall auf der Fähre in Zusammenhang steht.

Die Staatsanwaltschaft prüft zudem, ob eine Obduktion angeordnet werden soll.

Derzeit können die Behörden weder bestätigen noch ausschliessen, dass es sich bei der Toten um jene Frau handelt, die möglicherweise von der Fähre ins Wasser geraten ist.

Die Ermittlungen laufen deshalb sowohl auf deutscher als auch auf Schweizer Seite weiter. Im Zentrum steht nun die Identifizierung der Verstorbenen.