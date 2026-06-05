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Schweiz leidet unter Trockenheit Dem Bodensee geht das Wasser aus

SDA

5.6.2026 - 10:01

Wegen zu wenig Regen und Schmelzwasser lag der Wasserstand am Bodensee auch letztes Jahr schon sehr tief. (Archivbild)
Wegen zu wenig Regen und Schmelzwasser lag der Wasserstand am Bodensee auch letztes Jahr schon sehr tief. (Archivbild)
Keystone

Regen hat die Situation vorübergehend entschärft. Doch viele Schweizer Flüsse und Seen führen weiterhin ungewöhnlich wenig Wasser. Besonders am Bodensee und am Zugersee liegen die Pegelstände deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt.

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Keystone-SDA, Sven Ziegler

05.06.2026, 10:01

05.06.2026, 10:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zahlreiche Schweizer Gewässer weisen für Anfang Juni ungewöhnlich tiefe Wasserstände auf.
  • Besonders betroffen sind der Bodensee und der Zugersee, deren Pegel laut Bund auf sehr tiefem Niveau liegen.
  • Der jüngste Regen brachte zwar Entlastung, die Behörden rechnen in den kommenden Wochen jedoch erneut mit sinkenden Wasserständen.
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Die Schweiz leidet unter Trockenheit: Die Wasserstände vieler Flüsse und Seen sind für diese Jahreszeit zu tief – auch wenn der Regen in dieser Woche eine kurze Verschnaufpause bringt. Besonders betroffen sind der Bodensee und der Zugersee.

Trotz der Niederschläge in den vergangenen Tagen sind die Abflüsse zahlreicher Fliessgewässer im Mittelland für diese Jahreszeit tief bis sehr tief. Das zeigen aktuelle Messungen des Bundesamtes für Umwelt (BAFU). Konkret liegen die Wasserstände vom Hochrhein, der Reuss und der Limmat weiterhin unter den für die Jahreszeit üblichen Werten.

Insbesondere der Pegel von Bodensee und Zugersee befinde sich auf einem vergleichsweise «sehr tiefen Niveau», sagte eine Hydrologin des BAFU auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zurückgeführt werden könne der tiefe Pegelstand auf die Trockenheit der letzten Monate. Ausserdem hätten zeitweise überdurchschnittlich hohe Temperaturen die Verdunstung erhöht.

Schwankungen zwischen Hoch- und Tiefwasser

Anfang Juni sank der Pegel im westlichen Teil des Bodensees auf einen historischen Tiefstand – mit Folgen für die Schifffahrt: Seit Ende April ist der Rheinabschnitt zwischen Stein am Rhein SH und Diessenhofen TG nicht befahrbar. Auf dem Zuger- und Ägerisee hingegen verkehrte der Schiffsbetrieb trotz niedrigem Wasserstand störungsfrei, wie es bei der Zugersee Schiffahrt am Donnerstag auf Anfrage hiess.

Auf nicht regulierte Gewässer wie Bodensee oder Walensee haben extreme Wetterbedingungen starke Auswirkungen. Gerade am Bodensee und dem Hochrhein hätten starke Schwankungen zwischen Hoch- und Tiefwasser in den letzten Jahren zugenommen, sagte Remo Rey, Geschäftsführer der Schweizerischen SchifffahrtsgesellschaftUntersee und Rhein (URh) auf Anfrage.

Auch der Zugersee hat derzeit viel zu wenig Wasser. 
Auch der Zugersee hat derzeit viel zu wenig Wasser. 
sda

Zur Veranschaulichung: Im Juni 2024 war am Untersee eine Hochwasserwarnung der höchsten Gefahrenstufe erlassen worden. Nur zehn Monate später lag der Pegel auf einem historischen Tief. Verlässliche Voraussagen liessen eher keine treffen, sagte Rey. Deshalb suche die URh nun nach Lösungen, um den Schiffsbetrieb künftig tiefgangtauglich zu machen – so dass die Schiffe auch bei tiefem Pegelstand verkehren können.

Wasserstand wird wieder sinken

Mit Ausnahme von Bodensee und Walensee werden die meisten Schweizer Seen reguliert. Damit können Hoch- und Niedrigwasserstände ausgeglichen werden und der Pegel kann optimal auf die Bedürfnisse von Natur, Schifffahrt und Energiegewinnung abgestimmt werden.

Der Regen in den letzten Tagen hätte in den betroffenen Teilen der Schweiz zu einem Anstieg der Abflussmengen und der Seepegel geführt, schrieb das BAFU weiter. Die neusten Prognosen würden aber darauf hindeuten, dass die Wasserstände in den kommenden Wochen tendenziell wieder sinken werden – wodurch sich die Niedrigwasserlage wieder akzentuieren dürfte.

So schlecht geht es Werften am Bodensee

So schlecht geht es Werften am Bodensee

Der Pegel des Bodensees ist auf ein historisches Tief gefallen – mit Folgen für Werften, Wasservögel und die Bootsfahrt. Besonders betroffen: die Region rund um den Untersee. blue News spricht mit den Betroffenen.

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