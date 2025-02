Böller explodiert in Schulhaus – mehrere Kinder verletzt

Die Kantonspolizei Graubünden musste am Mittwoch wegen eines explodierten Böllers ausrücken. Kantonspolizei Graubünden

Am Mittwochvormittag ist im Schulhaus Giacometti ein pyrotechnischer Gegenstand gezündet worden. Mehrere Personen mussten vor Ort medizinisch abgeklärt werden.

Dominik Müller Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Churer Schulhaus Giacometti sind am Mittwochmorgen mehrere Schulkinder durch die Zündung eines Böllers im Treppenhaus leicht verletzt worden.

Insgesamt mussten 24 Kinder für weitere Abklärungen ins Kantonsspital Graubünden gebracht werden. Mehr anzeigen

An der Giacometti-Schule in Chur ist es am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein «pyrotechnischer Gegenstand» sei entzündet worden, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung.

Bei der Zündung eines sogenannten Böllers im Treppenhaus des Schulhauses erlitten am Mittwoch bei Pausenschluss gegen 10.30 Uhr mehrere Schulkinder im Alter zwischen 13 und 15 Jahren leichte Verletzungen. Sie wurden durch einen Notarzt vor Ort medizinisch abgeklärt.

Insgesamt mussten 24 Kinder zu weiteren Abklärungen ins Kantonsspital Graubünden gebracht werden. Die Stadtpolizei Chur sicherte und sperrte den Schadenplatz ab. Zusammen mit der Jugendstaatsanwaltschaft hat die Kantonspolizei Graubünden die Ermittlungen aufgenommen.