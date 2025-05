Der Internet-Plattform Booking.com muss Gebühren für Schweizer Hotels senken. Fabian Sommer/dpa

Der Preisüberwacher greift durch: Booking.com muss die Kommissionen für Schweizer Hotels deutlich senken. Die Plattform habe ihre Marktmacht missbraucht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Booking.com verlangt in der Schweiz zu hohe Gebühren von Hotels.

Der Preisüberwacher hat verfügt, dass das Unternehmen diese Gebühren um rund einen Viertel senken muss.

Der Preisüberwacher entschied das, nachdem keine Einigung gefunden wurde. Booking.com kann sich wehren. Mehr anzeigen

Der Preisüberwacher greift durch: Die Hotelbuchungsplattform Booking.com muss ihre Kommissionssätze in der Schweiz deutlich senken. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Verfügung verlangt der Preisüberwacher eine Reduktion der durchschnittlichen Kommissionen um knapp einen Viertel. Die Massnahme tritt drei Monate nach Eintritt der Rechtskraft in Kraft und gilt für drei Jahre.

Der Entscheid folgt auf eine ausführliche Untersuchung der Preisüberwachung. Diese ergab, dass die von Booking.com verlangten Kommissionen missbräuchlich hoch sind.

Laut Preisüberwacher Stefan Meierhans besteht in diesem Markt kein wirksamer Wettbewerb, was zu überhöhten Preisen führe. Ziel der Verfügung sei es, «die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Hotels zu stärken und die Kundinnen und Kunden finanziell zu entlasten».

Der Entscheid wurde nötig, weil keine einvernehmliche Lösung mit Booking.com gefunden werden konnte. Trotz intensiver Gespräche habe sich keine gütliche Regelung ergeben, so die Preisüberwachung. Die konkrete Umsetzung der Senkung bleibt Booking.com überlassen, muss aber innerhalb von drei Monaten nach Rechtskraft der Verfügung erfolgen.

Booking.com reagierte mit Kritik auf den Entscheid des Preisüberwachers. Das Unternehmen betont in einer Stellungnahme gegenüber blue News, dass die Nutzung der Plattform für Hotels freiwillig sei und Anbieter jederzeit frei wählen könnten, wo sie ihre Zimmer vermarkten. Eine «erzwungene Senkung» der Kommissionen lehne man ab. Booking.com kündigte an, gegen die Verfügung Beschwerde einzureichen. Bis zum Entscheid im Rechtsverfahren sollen die aktuellen Provisionssätze unverändert bleiben.