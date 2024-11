Das gekenterte Boot wurde am Samstagmorgen vor Landschlacht entdeckt. sda

Die Bedingungen der «Regatta der Eisernen» auf dem Bodensee sind anspruchsvoll. Nun ist auf dem Weg zu der Wettfahrt ein Boot gekentert. Von den Seglern fehlt jede Spur, die Regatta wurde abgesagt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Bodensee sind in der Nacht auf Samstag zwei Segler ertrunken. Sie waren auf dem Weg zur «Regatta der Eisernen».

Zuvor war ihr Schiff gekentert. Die beiden Männer wurden am Samstag vor Münsterlingen TG tot aus dem Wasser geborgen.

Die «Regatta der Eisernen» findet traditionell auf dem Bodensee vor Konstanz statt. Mehr anzeigen

Die Männer seien seien auf dem Weg vom deutschen Friedrichshafen nach Konstanz gewesen, als es zum Unfall gekommen sei, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mit. Als sie nicht wie erwartet am Zielort eingetroffen seien, seien die beiden zunächst bei der deutschen Polizei als vermisst gemeldet worden.

Die in der Folge eingeleitete Suchaktion verlief den Angaben zufolge zunächst ergebnislos. Am Samstagmorgen ging jedoch bei der Notrufzentrale der Thurgauer Kantonspolizei die Meldung ein, dass vor Landschlacht ein gekentertes Segelschiff im Wasser treibe.

Am Samstagmittag habe man die Vermissten schliesslich lokalisiert, schrieb die Polizei. Bei den Männern handelt es sich um zwei Deutsche im Alter von 38 und 39 Jahren.

Auf dem Bodensee findet traditionell jährlich die «Regatta der Eisernen» statt. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller (Archivbild)

Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen eröffnete ein Verfahren, um die Umstände des Unglücks zu klären.

Gemäss einem Bericht der deutschen Nachrichtenagentur DPA wollten die beiden Männer an der «Regatta der Eisernen» in Konstanz teilnehmen. Der Anlass wurde bereits am Samstagvormittag von den Veranstaltern abgesagt.

Winterliche Bedingungen

Die «Regatta der Eisernen» findet traditionell auf dem Bodensee vor Konstanz statt. Bei der Premiere im Jahr 1975 waren nur wenige Boote an den Start gegangen – mittlerweile gehört sie dem Ausrichter zufolge zu den grössten Binnenregatten Europas. Im Schnitt nähmen jedes Jahr mehr als 220 Boote aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teil.

Manche Segler legen bei der Regatta ein Weihnachtsmannkostüm an – oder stellen sich einen Christbaum an Deck. Die Teilnehmer haben bei der Wettfahrt zu dieser Jahreszeit mitunter auch mit Schneetreiben, vereisten Decks und Nebel zu kämpfen. Nach Angaben des Regatta-Leiters liegt die Wassertemperatur des Bodensees derzeit bei etwa acht Grad.

