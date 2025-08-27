Boote kollidieren auf Zürichsee – zwei Tote, mehrere Verletzte

Auf dem Obersee bei Altendorf SZ sind am Dienstagabend bei einer Bootskollision zwei Menschen ums Leben gekommen. Archivbild: Keystone

Bei einer Bootskollision auf dem Obersee sind am Dienstagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Personen wurden verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf dem Obersee im Kanton Schwyz sind am Dienstagabend bei einer Bootskollision zwei Menschen ums Leben gekommen.

Vier weitere Personen wurden leicht verletzt.

Ein 46-jähriger Schiffsführer prallte mit seinem Motorboot mit einem zweiten Boot zusammen, auf dem sich sieben Personen befanden. Mehr anzeigen

Auf dem Obersee im Kanton Schwyz ist es am späten Dienstagabend zu einer schweren Bootskollision gekommen. Zwei Menschen verloren dabei ihr Leben, vier weitere wurden leicht verletzt.

Laut Angaben der Schwyzer Kantonspolizei ereignete sich der Unfall kurz nach 22.20 Uhr. Ein 46-jähriger Schiffsführer war mit seinem Motorboot vom Zürichsee her über den Durchstich in Richtung Altendorf SZ unterwegs, als sein Boot mit einem anderen Schiff auf dem Obersee zusammenprallte. Auf diesem zweiten Boot befanden sich sieben Personen.

Für einen 36-jährigen Mann sowie eine bislang noch nicht identifizierte Frau kam jede Hilfe zu spät – sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Vier weitere Mitfahrende mussten mit leichten Verletzungen durch die Rettungsdienste ins Spital gebracht werden. Auch die Rega stand vorsorglich im Einsatz.

An der Bergung waren zahlreiche Kräfte beteiligt, darunter die Seerettung Pfäffikon, die Wasserrettung Rapperswil-Jona sowie Patrouillen der Seepolizeien aus den Kantonen Schwyz, St. Gallen und Zürich. Das Care Team Schwyz betreute Verletzte und Einsatzkräfte psychologisch.

Die Kantonspolizei Schwyz hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.