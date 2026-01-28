In den letzten Tagen hat die italienische Regierung die Einsetzung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe zur Untersuchung des Brandes der «Le Constellation» gefordert. (Archivbild) Keystone

Der Fall Crans-Montana belastet die Beziehungen zwischen Bern und Rom stärker als offiziell zugegeben. Nun sollen Schweizer und italienische Justizbehörden enger zusammenarbeiten – auf technischer Ebene, aber mit politischem Gewicht.

Die Ermittlungen zur tödlichen Silvesternacht in Crans-Montana gehen in eine neue Phase. Mitte Februar trifft sich die Walliser Staatsanwaltschaft mit italienischen Ermittlern. Das bestätigte der Schweizer Botschafter in Rom, Roberto Balzaretti, gegenüber RSI.

Gegenüber RSI wies Balzaretti den Vorwurf einer politischen Erpressung aus Italien zurück. «Ich glaube nicht, dass es sich um eine Erpressung aus Rom handelt», sagte er. Die Justizbehörden beider Länder arbeiteten bereits zusammen, zudem habe sich das Wallis zu Gesprächen bereit erklärt.

Auch in einem Interview mit der CH-Media-Gruppe betonte der Botschafter, das zentrale Ziel sei die Aufklärung der Ereignisse. «Das Wichtigste ist, glaubwürdig zu zeigen, dass wir nach der Wahrheit suchen», sagte Balzaretti. Es gehe um Fakten, Gerechtigkeit und mögliche Sanktionen.

«Keine Erpressung aus Rom»

In den RSI-Sondernachrichten aus Comano versuchte Balzaretti zudem, die Lage zu beruhigen. Die Situation sei «nicht sehr ernst». Für Italien stehe vor allem die Sorge um seine im Ausland verstorbenen Staatsangehörigen im Vordergrund. Die bilateralen Beziehungen würden dadurch nicht beeinträchtigt.

Das geplante Treffen Mitte Februar sei keine Verzögerung, betonte Balzaretti weiter. Gegenüber der Tageszeitung «Le Temps» erklärte er, das Treffen solle auf technischer Ebene stattfinden. Italien habe bereits vor dem formellen Rechtshilfeersuchen um ein solches Treffen gebeten.

Gegenüber CH Media sagte Balzaretti zudem, es handle sich um den frühestmöglichen Termin für die Staatsanwaltschaft in Rom.

Die italienische Justiz hatte am 13. Januar ein Rechtshilfeersuchen an den Bund gestellt. Das Bundesamt für Justiz leitete dieses einen Tag später an die Walliser Staatsanwaltschaft weiter, wie das BJ auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Zudem bestehe die Möglichkeit, im Rahmen sogenannter gemeinsamer Ermittlungsgruppen zusammenzuarbeiten.

Politischer Druck aus Italien

Politisch steht der Fall unter Druck: Die italienische Regierung fordert eine stärkere Einbindung der Schweiz in die Ermittlungen zum Brand im Restaurant «Le Constellation», bei dem mehrere italienische Staatsangehörige ums Leben kamen oder verletzt wurden.

Am Montag wurde Italiens Botschafter in Bern, Gian Lorenzo Cornado, nach Rom zurückgerufen und von Premierministerin Giorgia Meloni empfangen. Seine Rückkehr in die Schweiz wurde an die Bedingung geknüpft, eine gemeinsame Ermittlungsgruppe zu bilden. Von einer Krise zwischen den beiden Staaten könne jedoch keine Rede sein, sagte Balzaretti ebenfalls gegenüber RSI.