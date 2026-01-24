  1. Privatkunden
Intercity hat gebrannt Brand am Flughafen Zürich – Züge verkehren nicht

Stefan Michel

24.1.2026

Die Züge stehen zurzeit am Flughafen Zürich still (Symbolbild).
Die Züge stehen zurzeit am Flughafen Zürich still (Symbolbild).
Markus Mainka

Die SBB melden einen Brand am Flughafen Zürich. Es verkehren deshalb zurzeit keine Züge zwischen Oerlikon und Zürich Flughafen. Die Störung dauert voraussichtlich bis 8 Uhr

Stefan Michel

24.01.2026, 07:24

24.01.2026, 07:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Brand am Flughafen.
  • Es verkehren keine Züge zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen.
  • Die Störung dauert laut SBB bis 8 Uhr.
Mehr anzeigen

Ein Brand legt den Bahnverkehr zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen lahm. Das melden die SBB. Laut «20 Minuten» ist an einem Intercity ein Feuer ausgebrochen.

Betroffen sind die Linien EC, IC1, IC5, IC8, IC81, IR13, IR36, IR75, S2, S16 und S24.

Wer zum Flughafen will, oder von dort nach Zürich, kann die Tramlinie Nr. 10 nutzen.

Update folgt.

