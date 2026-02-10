  1. Privatkunden
Brand in Bubendorf BL Vier junge Männer festgenommen – Polizei prüft Brandstiftung

Sven Ziegler

10.2.2026

Kantonspolizei Basel-Landschaft

Nach einem Feuer in einer Gewerbeliegenschaft in Bubendorf BL ermittelt die Polizei wegen möglicher Brandstiftung. Vier junge Männer wurden festgenommen, die Staatsanwaltschaft beantragt Untersuchungshaft.

Redaktion blue News

10.02.2026, 15:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einer Gewerbeliegenschaft an der Wattwerkstrasse in Bubendorf kam es zu einem Brand mit Grosseinsatz der Feuerwehr.
  • Die Brandursache ist unklar; Brandstiftung kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.
  • Vier junge Männer wurden festgenommen, die Staatsanwaltschaft beantragt Untersuchungshaft.
Mehr anzeigen

In einer Gewerbeliegenschaft an der Wattwerkstrasse in Bubendorf ist es am Dienstag zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt, konnten die Nachlöscharbeiten gegen 21 Uhr abgeschlossen werden. Rund 150 Angehörige mehrerer Feuerwehren standen während der akuten Phase im Einsatz.

Zur Brandursache laufen Ermittlungen. Spezialisten der Polizei haben die Abklärungen aufgenommen. Nach aktuellem Stand könne eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, heisst es in der Mitteilung.

Im Zusammenhang mit dem Feuer nahm die Polizei vier junge Männer fest. Gegen die Beschuldigten hat die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft entsprechende Verfahren eröffnet. Zudem wird beim zuständigen Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt.

Weitere Angaben zur mutmasslichen Täterschaft oder zu den Hintergründen des Brandes machen die Behörden derzeit nicht.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Wer im Bereich der Wattwerkstrasse Beobachtungen gemacht oder allenfalls Videoaufnahmen von Personen oder Fahrzeugen erstellt hat, wird gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale in Liestal unter 061 553 35 35 zu melden.

Für die festgenommenen Personen gilt die Unschuldsvermutung.