Barkeeper liegt nach Inferno tagelang im Koma – jetzt spricht er

Gaëtan lag nach dem Inferno tagelang im Koma. Screenshot RTS

Einen Monat nach dem verheerenden Brand im Club «Le Constellation» in Crans-Montana kommen Überlebende und Angehörige zu Wort. In TV-Sendungen schildern sie Erinnerungen an die Silvesternacht – und die schwierige Zeit danach.

Einen Monat nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana ist für viele Betroffene der Alltag zum Stillstand gekommen. In mehreren Sendungen des Westschweizer Fernsehens RTS schildern Überlebende und Angehörige, wie sie die Nacht des 1. Januar erlebt haben – und wie sehr sie die Folgen bis heute prägen.

Der 28-jährige Gaëtan arbeitete in der Silvesternacht als Barkeeper im Club «Le Constellation». In der Sendung «Mise au point» berichtet er, die Feier habe ruhig begonnen. Gegen 1.30 Uhr habe er jedoch gemerkt, dass unten im Gebäude etwas nicht stimme. «Ich habe noch die Erinnerung an die ersten Schreie, an die ersten Warnrufe, als das Feuer ausbrach», sagt Gaëtan. Ein Gefühl der Panik habe ihn erfasst, dennoch habe er versucht, zu helfen.

Er erinnert sich an das Gedränge im Treppenhaus. «Ich habe mich mit dem Arm geschützt, um möglichst wenig Rauch einzuatmen, und versucht, eine Person mitzuziehen», erzählt er. Danach verliere sich seine Erinnerung. Dass er keine Bilder von brennenden Menschen im Kopf habe, empfinde er rückblickend fast als Schutz.

Gaëtan lag nach dem Brand mehrere Tage im Koma – zunächst im CHUV in Lausanne, später in einem Spital in Paris. Er erlitt Verbrennungen an Armen, Rücken, Kopf und Gesicht, zeitweise bestand zudem die Gefahr eines Lungenkollapses. Inzwischen lebt er wieder bei seinen Eltern im Süden Frankreichs und spricht von einem langen Weg der psychischen Verarbeitung.

Kritik an früheren Arbeitgebern

Gaëtan äussert sich in der RTS-Sendung auch kritisch über die Wochen vor dem Brand. Er habe erst Anfang Dezember im Club begonnen und rasch Missstände bemerkt – etwa abgelaufene Lebensmittel oder sehr junge Gäste.

Besonders enttäuscht sei er über den Umgang seiner früheren Arbeitgeber mit der Situation. «Ich finde es absurd, dass sie versuchen, die Schuld auf ihre Mitarbeiter abzuwälzen», sagt er.

«Seit der Silvesternacht steht alles still»

Rund siebzig Menschen mit schweren Verletzungen seien weiterhin in Spitalbehandlung, berichtet RTS. Auch deren Angehörige kommen in einer weiteren Dokumentation zu Wort. «Für uns gibt es 2026 nicht. Seit der Silvesternacht steht alles still», sagt Lionel Aubrun, dessen Sohn Matthieu bei dem Brand schwer verletzt wurde.

Der 27-Jährige erlitt Verbrennungen auf rund einem Viertel seines Körpers sowie schwere Lungenschäden. Die Familie zog vorübergehend rund 170 Kilometer weit weg, um möglichst nahe bei ihm zu sein. Die Rehabilitation werde Jahre dauern: Hauttransplantate müssten vollständig verheilen, direkte Sonneneinstrahlung sei lange tabu.

Andere Eltern berichten von ähnlichen Erfahrungen. Xavier Mittaz pendelt zwischen Sitten und Lyon, wo sein 17-jähriger Sohn behandelt wird. «Wir versuchen, stark zu sein, weil wir diese Stärke unserem Sohn weitergeben müssen», sagt er. In mehreren Familien seien ganze Freundesgruppen betroffen gewesen.

Wunsch nach Aufarbeitung

Mehrere Familien haben Anzeige erstattet. Sie verlangen Aufklärung darüber, wie es zu der Katastrophe kommen konnte.

Zugleich kritisieren Angehörige den aus ihrer Sicht geringen Kontakt mit Schweizer Behörden. Zwar greife das Opferhilfegesetz. Doch die Belastungen – emotional wie organisatorisch – seien enorm.

«Ich verspüre keine Wut oder Rache», sagt Aubrun. «Aber ich denke, es gibt Leute, die versagt haben. Und die müssen zur Verantwortung gezogen werden.»