Barkeeper liegt nach Inferno tagelang im Koma – jetzt spricht er

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Für uns gibt es 2026 nicht» Barkeeper liegt nach Inferno tagelang im Koma – jetzt spricht er

Sven Ziegler

2.2.2026

Gaëtan lag nach dem Inferno tagelang im Koma.
Gaëtan lag nach dem Inferno tagelang im Koma.
Screenshot RTS

Einen Monat nach dem verheerenden Brand im Club «Le Constellation» in Crans-Montana kommen Überlebende und Angehörige zu Wort. In TV-Sendungen schildern sie Erinnerungen an die Silvesternacht – und die schwierige Zeit danach.

Sven Ziegler

02.02.2026, 08:52

02.02.2026, 09:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Überlebende des Brandes von Crans-Montana berichten erstmals öffentlich über ihre Erlebnisse.
  • Viele Verletzte sind weiterhin in Spitalbehandlung, einige Familien leben vorübergehend fern ihrer Heimat.
  • Angehörige kritisieren einen fehlenden Kontakt zu Schweizer Behörden und fordern Aufarbeitung.
Mehr anzeigen

Einen Monat nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana ist für viele Betroffene der Alltag zum Stillstand gekommen. In mehreren Sendungen des Westschweizer Fernsehens RTS schildern Überlebende und Angehörige, wie sie die Nacht des 1. Januar erlebt haben – und wie sehr sie die Folgen bis heute prägen.

Der 28-jährige Gaëtan arbeitete in der Silvesternacht als Barkeeper im Club «Le Constellation». In der Sendung «Mise au point» berichtet er, die Feier habe ruhig begonnen. Gegen 1.30 Uhr habe er jedoch gemerkt, dass unten im Gebäude etwas nicht stimme. «Ich habe noch die Erinnerung an die ersten Schreie, an die ersten Warnrufe, als das Feuer ausbrach», sagt Gaëtan. Ein Gefühl der Panik habe ihn erfasst, dennoch habe er versucht, zu helfen.

Er erinnert sich an das Gedränge im Treppenhaus. «Ich habe mich mit dem Arm geschützt, um möglichst wenig Rauch einzuatmen, und versucht, eine Person mitzuziehen», erzählt er. Danach verliere sich seine Erinnerung. Dass er keine Bilder von brennenden Menschen im Kopf habe, empfinde er rückblickend fast als Schutz.

Gaëtan lag nach dem Brand mehrere Tage im Koma – zunächst im CHUV in Lausanne, später in einem Spital in Paris. Er erlitt Verbrennungen an Armen, Rücken, Kopf und Gesicht, zeitweise bestand zudem die Gefahr eines Lungenkollapses. Inzwischen lebt er wieder bei seinen Eltern im Süden Frankreichs und spricht von einem langen Weg der psychischen Verarbeitung.

Kritik an früheren Arbeitgebern

Gaëtan äussert sich in der RTS-Sendung auch kritisch über die Wochen vor dem Brand. Er habe erst Anfang Dezember im Club begonnen und rasch Missstände bemerkt – etwa abgelaufene Lebensmittel oder sehr junge Gäste.

Katastrophe in Crans-Montana VS. Ermittler nennen erstmals Feuer-Ursache und Details zu Verletzten

Katastrophe in Crans-Montana VSErmittler nennen erstmals Feuer-Ursache und Details zu Verletzten

Besonders enttäuscht sei er über den Umgang seiner früheren Arbeitgeber mit der Situation. «Ich finde es absurd, dass sie versuchen, die Schuld auf ihre Mitarbeiter abzuwälzen», sagt er.

«Seit der Silvesternacht steht alles still»

Rund siebzig Menschen mit schweren Verletzungen seien weiterhin in Spitalbehandlung, berichtet RTS. Auch deren Angehörige kommen in einer weiteren Dokumentation zu Wort. «Für uns gibt es 2026 nicht. Seit der Silvesternacht steht alles still», sagt Lionel Aubrun, dessen Sohn Matthieu bei dem Brand schwer verletzt wurde.

Der 27-Jährige erlitt Verbrennungen auf rund einem Viertel seines Körpers sowie schwere Lungenschäden. Die Familie zog vorübergehend rund 170 Kilometer weit weg, um möglichst nahe bei ihm zu sein. Die Rehabilitation werde Jahre dauern: Hauttransplantate müssten vollständig verheilen, direkte Sonneneinstrahlung sei lange tabu.

Das Protokoll der Katastrophen-Nacht. Neues Video zeigt, wie sich die Decke entzündet – dann sterben 40 Menschen

Das Protokoll der Katastrophen-NachtNeues Video zeigt, wie sich die Decke entzündet – dann sterben 40 Menschen

Andere Eltern berichten von ähnlichen Erfahrungen. Xavier Mittaz pendelt zwischen Sitten und Lyon, wo sein 17-jähriger Sohn behandelt wird. «Wir versuchen, stark zu sein, weil wir diese Stärke unserem Sohn weitergeben müssen», sagt er. In mehreren Familien seien ganze Freundesgruppen betroffen gewesen.

Wunsch nach Aufarbeitung

Mehrere Familien haben Anzeige erstattet. Sie verlangen Aufklärung darüber, wie es zu der Katastrophe kommen konnte. 

Zugleich kritisieren Angehörige den aus ihrer Sicht geringen Kontakt mit Schweizer Behörden. Zwar greife das Opferhilfegesetz. Doch die Belastungen – emotional wie organisatorisch – seien enorm.

«Ich verspüre keine Wut oder Rache», sagt Aubrun. «Aber ich denke, es gibt Leute, die versagt haben. Und die müssen zur Verantwortung gezogen werden.»

Crans-Montana: Gemeindepräsident tritt nicht zurück

Crans-Montana: Gemeindepräsident tritt nicht zurück

Am Dienstag wird Gemeindepräsident Nicolas Feraud gefragt, ob er zurücktritt. Das verneint er klar.

06.01.2026

Mehr aus der Schweiz

Tragödie in Crans-Montana VS. Opfer-Familien warten auf Geld vom Kanton +++ 18-jähriger Schweizer im Spital verstorben

Tragödie in Crans-Montana VSOpfer-Familien warten auf Geld vom Kanton +++ 18-jähriger Schweizer im Spital verstorben

Jugendlicher in Aesch BL niedergestochen. «Ich habe mir immer Mühe gegeben» – jetzt redet der Beschuldigte

Jugendlicher in Aesch BL niedergestochen«Ich habe mir immer Mühe gegeben» – jetzt redet der Beschuldigte

Zweifel an Einkommensangaben. War die Kaution für Jacques Moretti zu niedrig?

Zweifel an EinkommensangabenWar die Kaution für Jacques Moretti zu niedrig?

Meistgelesen

Barkeeper liegt nach Inferno tagelang im Koma – jetzt spricht er
Die auffälligsten Outfits der Grammys
«Ich habe mir immer Mühe gegeben» – jetzt redet der Beschuldigte
ICE-Beamte setzen Reizgas ein – auch Kinder betroffen +++ Wegen Epstein: Trump droht Moderator
Inter-Fan streckt Cremonese-Torhüter mit Böller nieder und verliert drei Finger