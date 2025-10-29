In Meilen ZH kam es am Mittwoch zu einer grossen Evakuierung. Keystone

An der Goldküste musste am Mittwochmorgen das Hallenbad Meilen evakuiert werden. Mehr als 100 Personen, darunter viele Kinder, wurden in Sicherheit gebracht. Mehrere kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Am Mittwochmorgen kurz nach 9 Uhr ging bei der Kantonspolizei Zürich ein Notruf ein: Aus einem Gebäude in Meilen stieg Rauch auf. Die Feuerwehr rückte sofort aus und evakuierte das Hallenbad und das angrenzende Schulhaus als Vorsichtsmassnahme, wie ein Polizeisprecher gegenüber dem «Blick» bestätigte.

Rund 100 Personen mussten das Gebäude verlassen, darunter viele Kinder. Mehrere von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Spitäler gebracht. Wie viele Personen genau betroffen sind, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Neben Feuerwehr und Polizei standen auch Sanitätsteams im Einsatz. Die Evakuierung des Schulhauses erfolgte gemäss Polizei aus Sicherheitsgründen, da sich der Rauch teilweise über das Gelände ausbreitete.

Zur Brandursache laufen derzeit Ermittlungen. Hinweise auf ein grösseres Feuer lagen zunächst nicht vor – laut ersten Angaben handelte es sich vermutlich um eine Rauchentwicklung im Technikraum.