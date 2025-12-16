  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Arbon TG Brand im Altersheim – Seniorin (85) mit Helikopter ins Spital geflogen

Dominik Müller

16.12.2025

Ein Brand in einem Thurgauer Altersheim forderte am Dienstag eine schwerverletzte Frau.
Ein Brand in einem Thurgauer Altersheim forderte am Dienstag eine schwerverletzte Frau.
BRK News

In einer Liegenschaft für betreutes Wohnen in Arbon TG kam es am Dienstag zu einem Zimmerbrand. Eine 85-jährige Bewohnerin wurde dabei schwerst verletzt und musste per Helikopter ins Spital geflogen werden.

Dominik Müller

16.12.2025, 12:46

16.12.2025, 12:48

Am Dienstagmorgen, kurz nach 9 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale in Frauenfeld die Meldung eines Brandes in Arbon TG ein: In einer Liegenschaft, in der betreutes Wohnen im Alter angeboten wird, brenne es in einem Zimmer.

Polizei sowie Feuerwehr waren rasch vor Ort und konnten den Brand löschen, wie ein Sprecher der Polizei zu BRK News sagt.

Bei dem Ereignis wurde eine 85-jährige Bewohnerin schwerst verletzt. Sie musste mit einem Helikopter der Deutschen Luftrettungsflugwacht in ein Spital geflogen werden.

Die Brandursache ist noch unklar und wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. Es mussten keine weiteren Personen aus der Liegenschaft evakuiert werden.

Mehr aus dem Ressort

«Finanziell wird es jetzt eng». Zürcher Souvenir-Lädeli muss Baustelle weichen – Inhaber bangen um Existenz

«Finanziell wird es jetzt eng»Zürcher Souvenir-Lädeli muss Baustelle weichen – Inhaber bangen um Existenz

Konsumentenschutz. Parlament will neue Verkaufs- und Importregeln für Imitationswaffen

KonsumentenschutzParlament will neue Verkaufs- und Importregeln für Imitationswaffen

Politik. Räte streiten um Wiedereinführung von Doppelnamen

PolitikRäte streiten um Wiedereinführung von Doppelnamen

Meistgelesen

Er empörte als «Hitler-Redner» – jetzt bricht Alexander Eichwald sein Schweigen
«Dieses verkrustete Hirn»: Jimmy Kimmel geisselt Trumps Aussagen zu totem Rob Reiner
«Ich bin froh, dass ich meinen ganzen Körper noch bewegen kann»
Betrugsmasche am Bahnhof – Vorsicht bei ahnungslosen Touristen
Mann greift Joggerin zwischen die Beine – sie nimmt ihn fest