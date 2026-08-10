In Schaffhausen haben am Montagabend zwei Detonationen für Aufsehen gesorgt. Ein Brand war in der Nähe des Güterbahnhofs ausgebrochen. Drei Feuerwehrleute sind verletzt.

Zwei Detonationen Grossbrand in der Nähe des Güterbahnhofs in Schaffhausen – drei Feuerwehrleute verletzt

Darum geht’s Am Montagabend ist in Schaffhausen an der Fulachstrasse bei Einmündung der Ebnatstrasse in der Nähe des Güterbahnhofs ein Grossbrand ausgebrochen.

Es gab zwei Detonationen, eine Scheune wurde zerstört. Die Ursache ist noch unklar.

Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Drei Feuerwehrleute sind verletzt. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Grossbrand hat am Montagabend in der Nähe des Güterbahnhofs in Schaffhausen eine Scheune zerstört. Es gab zwei Detonationen. Drei verletze Feuerwehrleute mussten hospitalisiert werden, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei auf Anfrage erklärte.

Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot vor Ort und der Brand ist inzwischen unter Kontrolle. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass die umstehenden Gebäude der brennenden Scheune in Vollbrand geraten seien, so die Polizeisprecherin weiter.

Das Gebäude stand an der Fulachstrasse bei Einmündung der Ebnatstrasse in der Nähe des Güterbahnhofs. Zur Brandursache und der Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

SRF hatte zunächst über den Brand berichtet. Die Kantonspolizei stellte für den späteren Abend weitere Informationen in Aussicht.