Feuer in Gefängniszelle in Lenzburg – Häftling im Spital

Lea Oetiker

25.10.2025

Die Kantonspolizei Aargau hat nun die Ermittlungen aufgenommen.
Die Kantonspolizei Aargau hat nun die Ermittlungen aufgenommen.
sda

Am Freitagabend kam es im Gefängnis in Lenzburg zu einem Brand. Ein Häftling musste wegen einer Rauchvergiftung und Brandverletzungen ins Spital gebracht werden.

Lea Oetiker

25.10.2025, 08:42

25.10.2025, 08:45

In einer Zelle des Zentralgefängnisses Lenzburg ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Ein 25-jähriger Häftling wurde mit Rauchvergiftung und Brandverletzungen ins Spital gebracht.

Das Feuer brach laut Kantonspolizei Aargau am Freitag, kurz nach 18 Uhr in einer Einzelzelle aus. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.

Weitere Gefangene, die über Atembeschwerden klagten, wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die betroffene Zelle wurde stark verrusst.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen.

