Der orange Kreis markiert das Gebiet, das vom Rauch betroffen ist. Alertswiss

Ein Feuer in einem Industriegebiet in Weinfelden TG hat eine starke Rauchentwicklung zur Folge. Der Kanton empfiehlt, das Gebiet zu meiden.

In Weinfelden TG ist in einem Industriegebiet ein Feuer ausgebrochen. Der Kanton Thurgau warnt via Warn-App Alertswiss vor einer starken Rauchentwicklung und einem starken, unangenehmen Geruch.

Die Behörden empfehlen, das betroffene Gebiet zu meiden und weiträumig zu umfahren. «Schliessen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab», heisst es weiter.

Die Kantonspolizei Thurgau bestätigt auf Anfrage von blue News einen Einsatz. Genauere Informationen sollen zeitnah folgen.