  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Polizei ermittelt Brand in Mehrfamilienhaus in Madiswil BE – eine Person verletzt

Lea Oetiker

7.3.2026

Am Freitagabend ist in Madiswil ein Brand im Dachstock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen.
Am Freitagabend ist in Madiswil ein Brand im Dachstock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen.
Kapo Bern

In Madiswil BE ist am Freitagabend der Dachstock eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Eine Person wurde leicht verletzt, die Wohnungen sind vorübergehend unbewohnbar.

Lea Oetiker

07.03.2026, 10:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Madiswil ist am Freitagabend der Dachstock eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten.
  • Eine Person wurde leicht verletzt, zwei weitere wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung untersucht.
  • Die Wohnungen sind unbewohnbar, die Brandursache und der Schaden werden ermittelt.
Mehr anzeigen

Am Freitagabend ist in Madiswil BE im Dachstock eines Mehrfamilienhauses an der Unterdorfstrasse ein Brand ausgebrochen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, heisst es in einer Mitteilung.

Kurz vor 23.30 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über das Feuer ein. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf die bereits tätige Feuerwehr. Insgesamt standen 44 Feuerwehrleute aus Madiswil sowie zehn Angehörige des Sonderstützpunktes Langenthal im Einsatz. Sie konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich drei Personen im Gebäude. Sie konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Eine Person erlitt leichte Brandverletzungen und wurde ins Spital gebracht, zwei weitere wurden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung vor Ort untersucht.

Beide Wohnungen des Hauses sind derzeit unbewohnbar. Für die betroffenen Personen wurden durch die Gemeinde und privat Unterkünfte organisiert. Während der Löscharbeiten blieb die Unterdorfstrasse mehrere Stunden gesperrt.

Die Kantonspolizei Bern ermittelt.

Meistgelesen

Flughafen Dubai bis auf Weiteres geschlossen +++ Irans Präsident entschuldigt sich
Traditionsbeiz schliesst nach 180 Jahren per sofort – Wirt ist pleite
Leader Braathen nimmt Odermatt im 1. Lauf fast eine Sekunde ab – Meillard Dritter
Olympiasiegerin Johnson führt – schafft Corinne Suter den Sprung aufs Podest?
Emirates-A380-Flug aus Zürich kreiste stundenlang über der Wüste