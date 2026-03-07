Am Freitagabend ist in Madiswil ein Brand im Dachstock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Kapo Bern

In Madiswil BE ist am Freitagabend der Dachstock eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Eine Person wurde leicht verletzt, die Wohnungen sind vorübergehend unbewohnbar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Madiswil ist am Freitagabend der Dachstock eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten.

Eine Person wurde leicht verletzt, zwei weitere wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung untersucht.

Die Wohnungen sind unbewohnbar, die Brandursache und der Schaden werden ermittelt. Mehr anzeigen

Am Freitagabend ist in Madiswil BE im Dachstock eines Mehrfamilienhauses an der Unterdorfstrasse ein Brand ausgebrochen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, heisst es in einer Mitteilung.

Kurz vor 23.30 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über das Feuer ein. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf die bereits tätige Feuerwehr. Insgesamt standen 44 Feuerwehrleute aus Madiswil sowie zehn Angehörige des Sonderstützpunktes Langenthal im Einsatz. Sie konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich drei Personen im Gebäude. Sie konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Eine Person erlitt leichte Brandverletzungen und wurde ins Spital gebracht, zwei weitere wurden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung vor Ort untersucht.

Beide Wohnungen des Hauses sind derzeit unbewohnbar. Für die betroffenen Personen wurden durch die Gemeinde und privat Unterkünfte organisiert. Während der Löscharbeiten blieb die Unterdorfstrasse mehrere Stunden gesperrt.

Die Kantonspolizei Bern ermittelt.