Brand legt Betrieb der Jungfraubahn lahm

Am Dienstagmorgen ist ein Notstromaggregat am Eigergletscher in Lauterbrunnen in Brand geraten. Der Betrieb der Jungfraubahn ist eingestellt.

Am Dienstagmorgen ist ein Notstromaggregat am Eigergletscher in Lauterbrunnen in Brand geraten.

Der Betrieb der Jungfraubahn ist eingestellt.

Am Dienstag, 12. November 2024, kurz nach 6.00 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass ein Notstromaggregat am Eigergletscher (Gemeinde Lauterbrunnen) in Brand geraten sei.

Als die ausgerückten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Aggregat bereits in Vollbrand. Die Angehörigen der Feuerwehren Grindelwald, Lauterbrunnen, Wengen sowie die Betriebsfeuerwehr der Jungfraubahnen und die Sonderstützpunktfeuerwehr Bahn konnten das Feuer unter Kontrolle bringen.

Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Später wurde eine Ablösung der Talfeuerwehren organisiert. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde eine Brandwache gestellt. Personen wurden keine verletzt. Ein Ambulanzteam war vorsorglich im Einsatz.

Die Bahnverbindung aufs Jungfraujoch bleibt am Dienstag den ganzen Tag eingestellt.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.