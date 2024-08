Viel zu oft muss die Zürcher Stadtpolizei wegen einer Bedrohung der Synagoge in der Erikastrasse ausrücken: Dieses Foto ist am 4. März entstanden. KEYSTONE

Ein Mann hat am Samstagabend um 20 Uhr beim Eingang der Synagoge in Zürich Wiedikon Benzin ausgeschüttet. Der Anschlag konnte jedoch verhindert werden.

SDA

Ein Mann hat am Samstagabend um 20 Uhr beim Eingang der Synagoge in Zürich-Wiedikon Benzin ausgeschüttet. Sicherheitsleute überraschten ihn und verhinderten einen möglichen Brandanschlag.

Der Mann sei sofort zu Fuss geflüchtet, als ihn der hauseigene Sicherheitsdienst angesprochen habe, bestätigte eine Sprecherin der Stadtpolizei Zürich gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die alarmierte Stadtpolizei Zürich leitete eine Fahndung nach dem Täter ein. Das Forensische Institut sicherte am Tatort Spuren. Später übernahm die Kantonspolizei Zürich den Fall.

Angeblich kein extremistisches Motiv

Diese habe den 32-jährigen Schweizer heute am frühen Morgen festgenommen. Anhand von ersten Abklärungen handelte der «offenbar psychisch verwirrte» Täter allein und es stehe kein extremistisches Motiv im Vordergrund, schrieb die Stadtpolizei in einer Mitteilung.

Heute Abend wurde bei unserer Synagoge an der Erikastrasse in Zürich ein Brandanschlag versucht. Unsere Sicherheitsleute haben die Täter erwischt, als sie Benzin um das Gebäude gossen. Die Täter sind anschliessend geflüchtet. Die @StadtpolizeiZH ist mit einem Aufgebot vor Ort. — Jehuda Spielman (@JehudaSpielman) August 10, 2024

Den Fall machte ein Zürcher Gemeinderat am späten Samstagabend auf der Plattform X publik: «Heute Abend wurde bei unserer Synagoge an der Erikastrasse in Zürich ein Brandanschlag versucht.»

Das wurde heute vor unserer Synagoge in Zürich platziert.

sime, sda