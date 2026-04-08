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Brandkatastrophe von Crans-Montana Erste Befragung endet nach 15 Minuten – mit Schweigen

SDA

8.4.2026 - 13:35

Der Eingang zur Bar "Le Constellation" in Crans-Montana rund drei Monate nach der verheerenden Katastrophe mit 41 Toten und 115 Verletzten. (Archivbild)
Der Eingang zur Bar "Le Constellation" in Crans-Montana rund drei Monate nach der verheerenden Katastrophe mit 41 Toten und 115 Verletzten. (Archivbild)
Keystone

In Crans-Montana laufen die Anhörungen zur Brandkatastrophe wieder an. Der erste Beschuldigte schwieg vor der Staatsanwaltschaft.

Keystone-SDA

08.04.2026, 13:35

08.04.2026, 14:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die dritte Befragungsserie in der Untersuchung zur Brandkatastrophe von Crans-Montana VS hat am Mittwoch begonnen – der erste Beschuldigte schwieg.
  • Innerhalb einer Woche sind fünf Einvernahmen geplant, darunter jene des Gemeindepräsidenten Nicolas Féraud am 13. April.
  • Die neun Beschuldigten müssen sich wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandverursachung verantworten.
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Die Anhörungen eines Teils der neun Beschuldigten in der Untersuchung zur Brandkatastrophe von Crans-Montana VS sind am Mittwoch wieder aufgenommen worden. Innerhalb einer Woche sind fünf Einvernahmen vorgesehen. Die dritte Befragungsserie begann mit einem Schweigen.

Der ehemalige Verantwortliche für den Brandschutz der Gemeinde Crans-Montana erschien am Mittwoch vor dem zuständigen Staatsanwaltschaftsteam. Die Anhörung dauerte lediglich rund 15 Minuten – der Mann machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Sein damaliger Stellvertreter für den Zeitraum 2020 bis 2024 wird am Donnerstag einvernommen. Am Freitag folgt ein Mitglied des aktuellen Teams der öffentlichen Sicherheit.

Der Gemeindepräsident von Crans-Montana, Nicolas Féraud, wird am 13. April angehört, zwei Tage später der ehemalige Gemeinderat, der zwischen 2021 und 2024 für die öffentliche Sicherheit zuständig war.

Die Beschuldigten müssen sich wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandverursachung verantworten.

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