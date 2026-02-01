Schweigeminute in Crans-Montana In Crans-Montana läuten die Kirchglocken. 09.01.2026

Von der Nacht der Brandkatastrophe bis zu den jüngsten Entscheidungen der Behörden: ein chronologischer Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse nach dem Flammeninferno von Crans-Montana VS.

Keystone-SDA Petar Marjanović

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 1. Januar 2026 verwüstet ein Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana das Lokal, 40 Menschen sterben und 116 werden verletzt.

Die Ermittlungen ergeben, dass offenbar Wunderkerzen die Ursache waren. Gegen die Betreiber und weitere Verantwortliche werden Strafverfahren eröffnet, begleitet von nationaler Trauer und internationaler Aufmerksamkeit.

In der Folge räumen Behörden Versäumnisse ein, verschärfen Sicherheitsregeln und sprechen den Opfern finanzielle Unterstützung zu. Mehr anzeigen

1. Januar 2026: Die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana wird durch einen Brand verwüstet. Ein umfangreiches Aufgebot wird eingesetzt, darunter 70 Feuerwehrleute, 150 Sanitätseinsatzkräfte, 13 Helikopter und 42 Ambulanzen. Erste Informationen machen das Ausmass der Tragödie deutlich. 40 Menschen, unter ihnen 20 Minderjährige, verlieren ihr Leben. 116 Personen werden verletzt, viele von ihnen schwer.

«Das Drama ist im Wallis beispiellos», erklärt Staatsrat Stéphane Ganzer anlässlich der ersten Pressekonferenz der Walliser Behörden. Bundespräsident Guy Parmelin begibt sich auf das Hochplateau. Die Ermittlungen beginnen, ebenso wie die Identifizierung der Opfer und der Verletzten.

2. Januar: Am Bundeshaus in Bern werden die Fahnen für fünf Tage auf Halbmast gesetzt – als Zeichen der Trauer nach der Tragödie. Im Wallis treffen Kamerateams aus aller Welt ein. Der italienische Aussenminister Antonio Tajani reist an den Ort des Geschehens.

Am Nachmittag erklärt die Walliser Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud an einer weiteren Pressekonferenz, dass das Feuer offenbar von brennenden Wunderkerzen ausgegangen sei, die auf Champagnerflaschen platziert und zu nahe an die Decke gebracht worden seien.

3. Januar: Bundesrat Beat Jans besucht seinerseits den Ort des Dramas. Die ersten Identifizierungen werden bekannt gegeben. Die Walliser Staatsanwaltschaft teilt mit, dass ein Strafverfahren gegen die beiden Betreiber der Bar, Jacques und Jessica Moretti, eröffnet wurde.

4. Januar: Nach einer Gedenkmesse in Crans-Montana begeben sich mehr als tausend Menschen in die Nähe des Unglücksortes, um zu trauern und Blumen, Kerzen und andere Zeichen des Gedenkens niederzulegen. Alle vierzig Todesopfer des Brandes sind identifiziert.

5. Januar 2026: Auch die 116 Verletzten sind identifiziert.

6. Januar: Die Behörden von Crans-Montana räumen gegenüber der Presse ein, dass die Bar «Le Constellation» seit 2020 nicht mehr kontrolliert wurde. Das Ausbleiben einer Entschuldigung des Gemeinderats sorgt für heftige Kritik. In Sitten besucht Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider das Spital, um dem Pflegepersonal ihren Dank auszusprechen. Die Staatsanwaltschaft teilt mit, dass ein Team von vier Staatsanwältinnen unter der Leitung von Catherine Seppey den Fall übernehmen wird.

8. Januar: Die Hotline, die am 1. Januar eingerichtet worden war, wird deaktiviert. Insgesamt wurden über diesen Kanal 1300 Anrufe und 280 E-Mails bearbeitet.

9. Januar: Die Betreiber des «Constellation» werden von der Walliser Justiz erstmals als Beschuldigte einvernommen. Jacques Moretti wird festgenommen und in Untersuchungshaft gesetzt.

Die Schweiz gedenkt der Opfer an einem nationalen Trauertag. In Martigny findet eine Zeremonie statt, an der rund 700 Gäste teilnehmen, darunter 150 Angehörige der Opfer, Vertreter der Behörden und Rettungskräfte. Politiker aus rund dreissig Staaten darunter der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Präsident Sergio Mattarella, sind anwesend. Die Gemeinde Crans-Montana entschuldigt sich erstmals offiziell durch ihre Vizepräsidentin Nicole Bonvin Clivaz.

12. Januar: Das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Wallis bestätigt die Untersuchungshaft von Jacques Moretti. Die Gemeinde Crans-Montana verzichtet darauf, im Verfahren als Privatklägerin aufzutreten.

13. Januar: Jessica Moretti bleibt auf freiem Fuss, doch das Zwangsmassnahmengericht verhängt sogenannte Ersatzmassnahmen. Der Eigentümerin des «Constellation» wird unter anderem verboten, die Schweiz zu verlassen; zudem muss sie sämtliche Ausweisdokumente abgeben und sich täglich bei einer Polizeistelle melden.

14. Januar: Zwei Wochen nach dem Brand verbietet der Kanton Wallis – wie auch andere Kantone – den Einsatz von pyrotechnischen Gegenständen in öffentlich zugänglichen Einrichtungen. Zudem kündigt der Kanton Wallis eine dringende finanzielle Unterstützung für die Opfer des Brandes an.

15. Januar: Papst Leo XIV. empfängt im Vatikan in einer Privataudienz rund zwanzig Angehörige der Opfer des Brandes.

18. Januar: Die Anwälte des Ehepaars Moretti äussern sich erstmals in mehreren Medien. Sie sprechen von «Lügen und Indiskretionen» im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen an und erklären, ihre Mandanten seien von der Tragödie zutiefst erschüttert.

20. und 21. Januar: Jacques und Jessica Moretti werden ein zweites Mal von der Staatsanwaltschaft vorgeladen.

23. Januar: Das Zwangsmassnahmengericht hebt die Untersuchungshaft von Jacques Moretti auf. Stattdessen werden Ersatzmassnahmen angeordnet, darunter eine Kaution von 200'000 Franken, die bezahlt wurde.

24. Januar: Italien ruft seinen Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado, aus Protest gegen die bedingte Freilassung von Jacques Moretti zurück.

27. Januar: Der Gemeindepräsident von Crans-Montana, Nicolas Féraud, räumt in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA Fehler in der Kommunikation ein. Dass er sich an der Medienkonferenz vom 6. Januar nicht im Namen der Gemeinde entschuldigt habe, sei ein Fehler gewesen. Er bittet um Vergebung und erklärt sich bereit, Verantwortung zu übernehmen.

29. Januar: Laut dem Westschweizer Radio und Fernsehen RTS und anderen Medien wird eine vierte Person beschuldigt. Es handle sich um den aktuellen Sicherheitschef der Gemeinde Crans-Montana.