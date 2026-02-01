  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tragödie geschah vor einem Monat Brandkatastrophe von Crans-Montana – ein chronologischer Rückblick

Petar Marjanović

1.2.2026

Schweigeminute in Crans-Montana

Schweigeminute in Crans-Montana

In Crans-Montana läuten die Kirchglocken.

09.01.2026

Von der Nacht der Brandkatastrophe bis zu den jüngsten Entscheidungen der Behörden: ein chronologischer Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse nach dem Flammeninferno von Crans-Montana VS.

Keystone-SDA

01.02.2026, 06:53

01.02.2026, 07:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 1. Januar 2026 verwüstet ein Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana das Lokal, 40 Menschen sterben und 116 werden verletzt.
  • Die Ermittlungen ergeben, dass offenbar Wunderkerzen die Ursache waren. Gegen die Betreiber und weitere Verantwortliche werden Strafverfahren eröffnet, begleitet von nationaler Trauer und internationaler Aufmerksamkeit.
  • In der Folge räumen Behörden Versäumnisse ein, verschärfen Sicherheitsregeln und sprechen den Opfern finanzielle Unterstützung zu.
Mehr anzeigen

1. Januar 2026: Die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana wird durch einen Brand verwüstet. Ein umfangreiches Aufgebot wird eingesetzt, darunter 70 Feuerwehrleute, 150 Sanitätseinsatzkräfte, 13 Helikopter und 42 Ambulanzen. Erste Informationen machen das Ausmass der Tragödie deutlich. 40 Menschen, unter ihnen 20 Minderjährige, verlieren ihr Leben. 116 Personen werden verletzt, viele von ihnen schwer.

«Das Drama ist im Wallis beispiellos», erklärt Staatsrat Stéphane Ganzer anlässlich der ersten Pressekonferenz der Walliser Behörden. Bundespräsident Guy Parmelin begibt sich auf das Hochplateau. Die Ermittlungen beginnen, ebenso wie die Identifizierung der Opfer und der Verletzten.

2. Januar: Am Bundeshaus in Bern werden die Fahnen für fünf Tage auf Halbmast gesetzt – als Zeichen der Trauer nach der Tragödie. Im Wallis treffen Kamerateams aus aller Welt ein. Der italienische Aussenminister Antonio Tajani reist an den Ort des Geschehens.

Tragödie von nationaler Bedeutung. Flaggen auf dem Bundeshaus stehen auf Halbmast

Tragödie von nationaler BedeutungFlaggen auf dem Bundeshaus stehen auf Halbmast

Am Nachmittag erklärt die Walliser Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud an einer weiteren Pressekonferenz, dass das Feuer offenbar von brennenden Wunderkerzen ausgegangen sei, die auf Champagnerflaschen platziert und zu nahe an die Decke gebracht worden seien.

3. Januar: Bundesrat Beat Jans besucht seinerseits den Ort des Dramas. Die ersten Identifizierungen werden bekannt gegeben. Die Walliser Staatsanwaltschaft teilt mit, dass ein Strafverfahren gegen die beiden Betreiber der Bar, Jacques und Jessica Moretti, eröffnet wurde.

4. Januar: Nach einer Gedenkmesse in Crans-Montana begeben sich mehr als tausend Menschen in die Nähe des Unglücksortes, um zu trauern und Blumen, Kerzen und andere Zeichen des Gedenkens niederzulegen. Alle vierzig Todesopfer des Brandes sind identifiziert.

5. Januar 2026: Auch die 116 Verletzten sind identifiziert.

6. Januar: Die Behörden von Crans-Montana räumen gegenüber der Presse ein, dass die Bar «Le Constellation» seit 2020 nicht mehr kontrolliert wurde. Das Ausbleiben einer Entschuldigung des Gemeinderats sorgt für heftige Kritik. In Sitten besucht Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider das Spital, um dem Pflegepersonal ihren Dank auszusprechen. Die Staatsanwaltschaft teilt mit, dass ein Team von vier Staatsanwältinnen unter der Leitung von Catherine Seppey den Fall übernehmen wird.

Medienexpertin ordnet ein. Auftritt von Gemeindepräsident mündet «im kommunikativen Super-GAU»

Medienexpertin ordnet einAuftritt von Gemeindepräsident mündet «im kommunikativen Super-GAU»

8. Januar: Die Hotline, die am 1. Januar eingerichtet worden war, wird deaktiviert. Insgesamt wurden über diesen Kanal 1300 Anrufe und 280 E-Mails bearbeitet.

9. Januar: Die Betreiber des «Constellation» werden von der Walliser Justiz erstmals als Beschuldigte einvernommen. Jacques Moretti wird festgenommen und in Untersuchungshaft gesetzt.

Die Schweiz gedenkt der Opfer an einem nationalen Trauertag. In Martigny findet eine Zeremonie statt, an der rund 700 Gäste teilnehmen, darunter 150 Angehörige der Opfer, Vertreter der Behörden und Rettungskräfte. Politiker aus rund dreissig Staaten darunter der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Präsident Sergio Mattarella, sind anwesend. Die Gemeinde Crans-Montana entschuldigt sich erstmals offiziell durch ihre Vizepräsidentin Nicole Bonvin Clivaz.

Die Schweiz trauert. Historisch traurig, historisch berührend, historisch verbindend

Die Schweiz trauertHistorisch traurig, historisch berührend, historisch verbindend

12. Januar: Das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Wallis bestätigt die Untersuchungshaft von Jacques Moretti. Die Gemeinde Crans-Montana verzichtet darauf, im Verfahren als Privatklägerin aufzutreten.

13. Januar: Jessica Moretti bleibt auf freiem Fuss, doch das Zwangsmassnahmengericht verhängt sogenannte Ersatzmassnahmen. Der Eigentümerin des «Constellation» wird unter anderem verboten, die Schweiz zu verlassen; zudem muss sie sämtliche Ausweisdokumente abgeben und sich täglich bei einer Polizeistelle melden.

14. Januar: Zwei Wochen nach dem Brand verbietet der Kanton Wallis – wie auch andere Kantone – den Einsatz von pyrotechnischen Gegenständen in öffentlich zugänglichen Einrichtungen. Zudem kündigt der Kanton Wallis eine dringende finanzielle Unterstützung für die Opfer des Brandes an.

15. Januar: Papst Leo XIV. empfängt im Vatikan in einer Privataudienz rund zwanzig Angehörige der Opfer des Brandes.

18. Januar: Die Anwälte des Ehepaars Moretti äussern sich erstmals in mehreren Medien. Sie sprechen von «Lügen und Indiskretionen» im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen an und erklären, ihre Mandanten seien von der Tragödie zutiefst erschüttert.

20. und 21. Januar: Jacques und Jessica Moretti werden ein zweites Mal von der Staatsanwaltschaft vorgeladen.

23. Januar: Das Zwangsmassnahmengericht hebt die Untersuchungshaft von Jacques Moretti auf. Stattdessen werden Ersatzmassnahmen angeordnet, darunter eine Kaution von 200'000 Franken, die bezahlt wurde.

24. Januar: Italien ruft seinen Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado, aus Protest gegen die bedingte Freilassung von Jacques Moretti zurück.

27. Januar: Der Gemeindepräsident von Crans-Montana, Nicolas Féraud, räumt in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA Fehler in der Kommunikation ein. Dass er sich an der Medienkonferenz vom 6. Januar nicht im Namen der Gemeinde entschuldigt habe, sei ein Fehler gewesen. Er bittet um Vergebung und erklärt sich bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Gemeindepräsident von Crans-Montana. «Ich weine jeden Tag, weil ich all diese Menschen verloren habe»

Gemeindepräsident von Crans-Montana«Ich weine jeden Tag, weil ich all diese Menschen verloren habe»

29. Januar: Laut dem Westschweizer Radio und Fernsehen RTS und anderen Medien wird eine vierte Person beschuldigt. Es handle sich um den aktuellen Sicherheitschef der Gemeinde Crans-Montana.

Meistgelesen

Steuern rauf oder Stadt pleite? New Yorks neuer Bürgermeister im ersten Härtetest
SRF-Experte Berthod empört: «Das ist nicht korrekt»
Jeffrey Epsteins Spuren führen tief in den Schweizer Finanzplatz
Djokovic holt sich den Startsatz gegen Alcaraz
LKW-Fahrer vom Balkan blockieren Grenzübergänge