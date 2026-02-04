  1. Privatkunden
«Der Weg hat gerade erst begonnen» Brandopfer Coline (22) nach Wochen aus dem Koma erwacht

Samuel Walder

4.2.2026

Nach der Tragödie in Crans-Montana meldet sich ein Brandopfer erstmals zu Wort. 
Nach der Tragödie in Crans-Montana meldet sich ein Brandopfer erstmals zu Wort. 
Tiktok

Nach der Brandkatastrophe in einer Bar in Crans-Montana gibt es eine positive Nachricht: Die schwer verletzte 22-jährige Coline ist aus dem Koma erwacht und hat sich erstmals selbst an die Öffentlichkeit gewandt.

Samuel Walder

04.02.2026, 09:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana ist die schwer verletzte 22-jährige Coline aus dem Koma erwacht und meldete sich erstmals mit einer Botschaft auf Tiktok.
  • Die junge Frau, die zu rund 30 Prozent verbrannt wurde und in Belgien behandelt wird, zeigt sich dankbar für die Unterstützung, betont aber, dass der Weg der Genesung noch lang ist.
  • Ihr Freund, der sie aus den Flammen rettete und selbst verletzt wurde, erholt sich ebenfalls, während für das Paar eine Spendenaktion zur Unterstützung lanciert wurde.
Mehr anzeigen

Nach dem Tod eines 18-jährigen Brandopfers gibt es in der Tragödie von Crans-Montana endlich auch eine ermutigende Nachricht. Coline (22), die beim verheerenden Brand in der Bar «Le Constellation» schwer verletzt wurde, ist aus dem Koma erwacht. Das berichtet der französische Sender «BFM».

«Für uns gibt es 2026 nicht». Barkeeper liegt nach Inferno tagelang im Koma – jetzt spricht er

«Für uns gibt es 2026 nicht»Barkeeper liegt nach Inferno tagelang im Koma – jetzt spricht er

Die junge Frau, deren Körper zu rund 30 Prozent verbrannt wurde, hat sich erstmals selbst mit einer Botschaft auf Tiktok gemeldet. «Nach wochenlangem Koma nehme ich mir ein paar Minuten Zeit, um euch zu schreiben», erklärt Coline darin – Worte, die vielen Hoffnung geben.

«Ich kann das Ausmass kaum begreifen»

Coline lag mehrere Wochen im künstlichen Koma und wird seit über einem Monat in einem Spital in Antwerpen (Belgien) behandelt. Die Geschehnisse seien für sie noch kaum fassbar: «Ich kann das Ausmass des Geschehens kaum begreifen, aber meine Verletzungen erinnern mich jede Sekunde daran», schreibt sie weiter.

Trotz allem richtet sie bewegende Dankesworte an die Öffentlichkeit: «Vielen Dank für all die Nachrichten, Gedanken und Gebete sowie für die Unterstützung meiner Familie und Angehörigen. Der Weg hat gerade erst begonnen.»

Tragödie in Crans-Montana VS. Crans-Montana spendet 1 Million an Brandopfer

Tragödie in Crans-Montana VSCrans-Montana spendet 1 Million an Brandopfer

Gerettet aus den Flammen

Coline ist die Freundin des 19-jährigen Profifussballers Tahirys Dos Santos vom französischen Klub FC Metz. In der Brandnacht zog er sie aus den Flammen und rettete ihr damit das Leben. Dabei erlitt er selbst Verbrennungen, allerdings weniger schwere als jene seiner Freundin.

Tragödie geschah vor einem Monat. Brandkatastrophe von Crans-Montana – ein chronologischer Rückblick

Tragödie geschah vor einem MonatBrandkatastrophe von Crans-Montana – ein chronologischer Rückblick

Nach schwierigen Wochen und einer kürzlich erfolgten Transplantation meldete sich Dos Santos ebenfalls zu Wort. Auf Instagram erklärte er, es gehe ihm langsam besser. Wie es sportlich für ihn weitergeht, ist jedoch noch ungewiss.

Für Coline und Tahirys wurde inzwischen eine Online-Spendenkampagne lanciert, um das Paar auf dem langen Weg der Genesung zu unterstützen.

Schweigeminute in Crans-Montana

Schweigeminute in Crans-Montana

In Crans-Montana läuten die Kirchglocken.

09.01.2026

