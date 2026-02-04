Nach der Tragödie in Crans-Montana meldet sich ein Brandopfer erstmals zu Wort. Tiktok

Nach der Brandkatastrophe in einer Bar in Crans-Montana gibt es eine positive Nachricht: Die schwer verletzte 22-jährige Coline ist aus dem Koma erwacht und hat sich erstmals selbst an die Öffentlichkeit gewandt.

Nach dem Tod eines 18-jährigen Brandopfers gibt es in der Tragödie von Crans-Montana endlich auch eine ermutigende Nachricht. Coline (22), die beim verheerenden Brand in der Bar «Le Constellation» schwer verletzt wurde, ist aus dem Koma erwacht. Das berichtet der französische Sender «BFM».

Die junge Frau, deren Körper zu rund 30 Prozent verbrannt wurde, hat sich erstmals selbst mit einer Botschaft auf Tiktok gemeldet. «Nach wochenlangem Koma nehme ich mir ein paar Minuten Zeit, um euch zu schreiben», erklärt Coline darin – Worte, die vielen Hoffnung geben.

«Ich kann das Ausmass kaum begreifen»

Coline lag mehrere Wochen im künstlichen Koma und wird seit über einem Monat in einem Spital in Antwerpen (Belgien) behandelt. Die Geschehnisse seien für sie noch kaum fassbar: «Ich kann das Ausmass des Geschehens kaum begreifen, aber meine Verletzungen erinnern mich jede Sekunde daran», schreibt sie weiter.

Trotz allem richtet sie bewegende Dankesworte an die Öffentlichkeit: «Vielen Dank für all die Nachrichten, Gedanken und Gebete sowie für die Unterstützung meiner Familie und Angehörigen. Der Weg hat gerade erst begonnen.»

Gerettet aus den Flammen

Coline ist die Freundin des 19-jährigen Profifussballers Tahirys Dos Santos vom französischen Klub FC Metz. In der Brandnacht zog er sie aus den Flammen und rettete ihr damit das Leben. Dabei erlitt er selbst Verbrennungen, allerdings weniger schwere als jene seiner Freundin.

Nach schwierigen Wochen und einer kürzlich erfolgten Transplantation meldete sich Dos Santos ebenfalls zu Wort. Auf Instagram erklärte er, es gehe ihm langsam besser. Wie es sportlich für ihn weitergeht, ist jedoch noch ungewiss.

Für Coline und Tahirys wurde inzwischen eine Online-Spendenkampagne lanciert, um das Paar auf dem langen Weg der Genesung zu unterstützen.