Berührende Szenen in Mailand Brandopfer erwacht im Spital:  «Dann klickte er auf Glück»

Andreas Fischer

22.1.2026

Viele Verletzte wurden in der Silvesternacht in Crans-Montana mit Rettungswagen in Kliniken gebracht.
Viele Verletzte wurden in der Silvesternacht in Crans-Montana mit Rettungswagen in Kliniken gebracht.
Kantonspolizei Wallis/dpa

Zwei 16-jährige Opfer der Brandtragödie von Crans-Montana sind aus dem künstlichen Koma erwacht. Mithilfe moderner Technik kommunizieren sie mit ihren Familien – ein vorsichtiger Schritt zurück ins Leben.

Andreas Fischer

22.01.2026, 20:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei 16-jährige Brandopfer der Tragödie von Crans-Montana sind im Mailänder Niguarda-Spital aus dem künstlichen Koma erwacht und können wieder selbstständig atmen.
  • Obwohl sie noch nicht sprechen können, kommunizieren die Jugendlichen mithilfe spezieller Computertechnik mit Familie und Freunden.
  • Mitschülerinnen und Mitschüler in Italien setzen ein Zeichen der Hoffnung, indem sie die Plätze der verletzten Jugendlichen bewusst freihalten.
Mehr anzeigen

Es sind berührende Szenen, von denen die italienische Zeitung «Corriere della Sera» berichtet. Im Spital Niguarda-Spital in Mailand sind zwei Brandopfern der Tragödie in Crans Montana aus dem künstlichen Koma erwacht.

«Die meisten werden ihr Trauma bewältigen». Psychologin schildert die Folgen der Brandkatastrophe von Crans-Montana

«Die meisten werden ihr Trauma bewältigen»Psychologin schildert die Folgen der Brandkatastrophe von Crans-Montana

Die beiden 16-jährigen sind noch bandagiert, können aber eigenständig atmen. Auch wenn sie noch nicht wieder sprechen können, finden sie mit kleinen Schritten zurück ins Leben. Mit Hilfe von Computertechnik ist sogar die Kommunikation mit mit Familie und Freunden möglich.

Neue Details enthüllt. So zweifelhaft verlaufen die Ermittlungen zur Tragödie in Crans-Montana wirklich

Neue Details enthülltSo zweifelhaft verlaufen die Ermittlungen zur Tragödie in Crans-Montana wirklich

«Es gibt dieses unglaubliche Hilfsmittel, mit dem wir kommunizieren können», erklärt Gesundheitsberater Guido Bertolaso. Die Patienten können trotz bandagierter Hände auf einem Bildschirm Symbole berühren, um Gefühle und Gedanken auszudrücken. Zudem können sie Videobotschaften ansehen.

Das Symbol für Glück

Der Kontakt mit der Familie sei sehr beruhigend und entscheidend für die Genesung. Einer der 16-jährigen habe auf die Frage seiner Mutter, was er fühle, die Symbole für Angst,Sorge und Schmerz gezeigt. «Dann aber erschien das Symbol für Glück, und er klickte es an», berichtet Bertolsa in der «Corriere della Sera». «Ich war sehr gerührt.»

«Zutiefst erschüttert». Anwältin von Cyane P. (24) erhebt schwere Vorwürfe gegen Bar-Betreiberin Moretti

«Zutiefst erschüttert»Anwältin von Cyane P. (24) erhebt schwere Vorwürfe gegen Bar-Betreiberin Moretti

Auch wenn die Behandlung der Brandopfer noch einige Wochen oder Monate dauern wird, können sich die Opfer auf die Solidarität ihrer Schulkameraden und Freunde verlassen. So sollten die Schüler einer Klasse in einem römischen Gymnasium, in der vier Opfer lernten, die Tische der abwesenden Mitschüler entfernen.

Doch die Schüler weigerten sich entschieden: Sie wollten ein Zeichen der Hoffnung setzen – der Hoffnung auf die baldige Rückkehr ihrer Freunde und Freundinnen.

Hier erscheint Jacques M. zur Einvernahme

Hier erscheint Jacques M. zur Einvernahme

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana mit 40 Todesopfern ist der Betreiber der Bar «Le Constellation» am Freitag in Untersuchungshaft genommen worden.

09.01.2026

Tragödie in Crans-Montana

Kein «morgendliches Schweigen». So berichtete SRF wirklich zu Crans-Montana – trotzdem lässt man die Kritik über sich ergehen

Kein «morgendliches Schweigen»So berichtete SRF wirklich zu Crans-Montana – trotzdem lässt man die Kritik über sich ergehen

Tragödie in Crans-Montana VS. Morettis sollen Kredite über 5,9 Millionen Franken aufgenommen haben

Tragödie in Crans-Montana VSMorettis sollen Kredite über 5,9 Millionen Franken aufgenommen haben

Brandkatastrophe. Crans-Montana: Behörden seit 2018 über Verstösse in Bar informiert

BrandkatastropheCrans-Montana: Behörden seit 2018 über Verstösse in Bar informiert

