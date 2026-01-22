Brandopfer erwacht im Spital:  «Dann klickte er auf Glück»

Viele Verletzte wurden in der Silvesternacht in Crans-Montana mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Kantonspolizei Wallis/dpa

Zwei 16-jährige Opfer der Brandtragödie von Crans-Montana sind aus dem künstlichen Koma erwacht. Mithilfe moderner Technik kommunizieren sie mit ihren Familien – ein vorsichtiger Schritt zurück ins Leben.

Es sind berührende Szenen, von denen die italienische Zeitung «Corriere della Sera» berichtet. Im Spital Niguarda-Spital in Mailand sind zwei Brandopfern der Tragödie in Crans Montana aus dem künstlichen Koma erwacht.

Die beiden 16-jährigen sind noch bandagiert, können aber eigenständig atmen. Auch wenn sie noch nicht wieder sprechen können, finden sie mit kleinen Schritten zurück ins Leben. Mit Hilfe von Computertechnik ist sogar die Kommunikation mit mit Familie und Freunden möglich.

«Es gibt dieses unglaubliche Hilfsmittel, mit dem wir kommunizieren können», erklärt Gesundheitsberater Guido Bertolaso. Die Patienten können trotz bandagierter Hände auf einem Bildschirm Symbole berühren, um Gefühle und Gedanken auszudrücken. Zudem können sie Videobotschaften ansehen.

Das Symbol für Glück

Der Kontakt mit der Familie sei sehr beruhigend und entscheidend für die Genesung. Einer der 16-jährigen habe auf die Frage seiner Mutter, was er fühle, die Symbole für Angst,Sorge und Schmerz gezeigt. «Dann aber erschien das Symbol für Glück, und er klickte es an», berichtet Bertolsa in der «Corriere della Sera». «Ich war sehr gerührt.»

Auch wenn die Behandlung der Brandopfer noch einige Wochen oder Monate dauern wird, können sich die Opfer auf die Solidarität ihrer Schulkameraden und Freunde verlassen. So sollten die Schüler einer Klasse in einem römischen Gymnasium, in der vier Opfer lernten, die Tische der abwesenden Mitschüler entfernen.

Doch die Schüler weigerten sich entschieden: Sie wollten ein Zeichen der Hoffnung setzen – der Hoffnung auf die baldige Rückkehr ihrer Freunde und Freundinnen.