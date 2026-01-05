  1. Privatkunden
Keine Lockerungen Brandschutz 2026 auf Eis gelegt – Kantone ziehen Notbremse

Sven Ziegler

5.1.2026

Crans-Montanas Ski-Community gedenkt den Opfern

Crans-Montanas Ski-Community gedenkt den Opfern

Nach dem Brand-Inferno von Crans-Montana gedenkt die Ski-Community den Opfern mit einem Herz auf den Pisten.

05.01.2026

Vier Tage nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana ziehen die Kantone Konsequenzen. Die geplante Totalrevision der schweizweiten Brandschutzvorschriften wird vorerst sistiert.

Sven Ziegler

05.01.2026, 16:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Kantone haben das Projekt «Brandschutzvorschriften 2026» vorläufig gestoppt.
  • Hintergrund ist die Brandkatastrophe von Crans-Montana und der politische Druck danach.
  • Trotz hoher Standards ist die Zahl der Brandtoten in der Schweiz zuletzt deutlich gestiegen.
Mehr anzeigen

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana reagieren die Kantone auf den wachsenden politischen Druck. Die Baudirektorinnen und Baudirektoren der Kantone haben beschlossen, das Projekt «Brandschutzvorschriften 2026» (BSV 2026) vorläufig zu stoppen. Das berichtet die «Neue Zürcher Zeitung».

«Wir legen bei BSV 2026 einen Marschhalt ein», sagt Rolf Meier, Bereichsleiter Kommunikation bei der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen (VKG), auf Anfrage der NZZ. Wie es nun weitergeht, sei offen. Derzeit werde ein neuer Zeitplan erarbeitet.

Die Sistierung erfolgt nur wenige Tage nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana. Die geplante Revision hatte zuletzt zunehmend Kritik ausgelöst, weil sie unter anderem mehr Eigenverantwortung, flexiblere Vorgaben für Fluchtwege und in gewissen Fällen private Gutachten statt staatlicher Kontrollen vorsah. Befürworter betonten, es handle sich um eine risikobasierte Modernisierung – Kritiker warnten vor einem schleichenden Abbau der Aufsicht.

Weitere tödliche Brände über Neujahr

Nun ist klar: In der aktuellen Lage ist das Projekt politisch nicht mehr durchsetzbar. Wann und in welcher Form die Arbeiten wieder aufgenommen werden, ist offen.

Rolf Meier betont gegenüber der NZZ, die Schweiz verfüge grundsätzlich über eines der weltweit höchsten Sicherheitsniveaus im Brandschutz. Dennoch zeigen die Zahlen eine andere Entwicklung: Während in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 17 Menschen bei Bränden ums Leben kamen, stieg die Zahl der Todesopfer bis 2024 auf 33 an. Die Statistik für 2025 liegt noch nicht vor.

Längere Fluchtwege, mehr Eigenverantwortung. Schweiz will ausgerechnet jetzt Brandschutz-Vorschriften lockern

Längere Fluchtwege, mehr EigenverantwortungSchweiz will ausgerechnet jetzt Brandschutz-Vorschriften lockern

Allein rund um den vergangenen Jahreswechsel gab es neben Crans-Montana weitere tödliche Brände. Zwischen dem 28. Dezember und dem 2. Januar starben in der Schweiz drei weitere Menschen bei Wohnungsbränden – unter anderem in Gossau (SG) sowie in Horw und Kriens in der Agglomeration Luzern.

Ob die Brandschutzvorschriften grundlegend überarbeitet, punktuell angepasst oder in Teilen neu aufgesetzt werden, ist derzeit unklar. Fest steht: Nach der Katastrophe von Crans-Montana ist die Reform nicht mehr nur eine technische Frage – sondern ein politisches Thema mit hoher Sensibilität.

Brandschutzexperte: «Das hätte nicht passieren dürfen»

Brandschutzexperte: «Das hätte nicht passieren dürfen»

Nach dem verheerenden Brand von Crans-Montana nimmt ein Brandschutzexperte Stellung. Er sagt, dass sich das Inferno hätte verhindern lassen.

02.01.2026

