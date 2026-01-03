Experte erklärt, wo die Betreiber der Inferno-Bar versagt haben

Brandschutzexperte: «Das hätte nicht passieren dürfen» Nach dem verheerenden Brand von Crans-Montana nimmt ein Brandschutzexperte Stellung. Er sagt, dass sich das Inferno hätte verhindern lassen. 02.01.2026

Die Tragödie in der Bar «Le Constellation» hätte verhindert werden können, sagt Brandschutzexperte Olivier Burnier aus Montreux VD. Er erklärt die geltenden Brandschutz-Richtlinien – und was seiner Meinung nach ungenügend war.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Brand im Skiort Crans-Montana VS kamen rund 40 Menschen ums Leben, über hundert wurden teils schwer verletzt.

Laut einem Brandschutzexperten kam es zur Katastrophe, weil mehrere Sicherheitsmassnahmen versagten.

Häufige Risikofaktoren wie ortsunkundige Gäste, Alkoholkonsum und unzureichende Notausgänge würden solche Unglücke begünstigen. Mehr anzeigen

Nach dem tödlichen Brand in Crans-Montana VS stellt sich die Frage, wie es zu einer solchen Katastrophe kommen konnte. Warum war die Decke so entzündlich? Warum gab es nur einen Notausgang? Für den Brandschutzexperten Olivier Burnier aus Montreux VD ist klar: Der Vorfall hätte verhindert werden können.

Ähnliche Vorfälle wie die Tragödie in der Bar Le Constellation habe es in den vergangenen Jahren in verschiedenen Ländern gegeben, erklärt er gegenüber Reuters – seine Aussagen sind im Video oben zu sehen.

Leicht entflammbare Materialien verboten

Der Experte Burnier hält fest: Häufig träfen bei einer solchen Katastrophe mehrere Faktoren zusammen, wie etwa viele Menschen, die den Ort nicht gut kennen, Feierlaune und Alkoholkonsum. In Kombination mit Problemen bei den Notausgängen könne dies zu einer Tragödie führen. Für Veranstaltungsorte gebe es klare Normen, die in der Schweiz wie auch auf europäischer Ebene geregelt seien. Wie bei allen Katastrophen hätten auch in Crans-Montana mehrere Sicherheitsmassnahmen versagt.

Burnier verweist zudem auf die geltenden Sicherheitsvorschriften: Bei grossen Veranstaltungsstätten seien extrem leicht entflammbare Materialien oder solche mit starker Rauchentwicklung gesetzlich verboten. Für Örtlichkeiten mit über 100 Personen seien mindestens zwei Notausgänge vorgeschrieben, sagt er.

Zum schlagartigen Verlauf des Brandes erklärte Burnier, dass nach Ausbruch des Feuers die Temperatur im Inneren rasch angestiegen sei. In relativ geschlossenen Räumen, wie etwa in Untergeschossen, ziehe das Feuer Sauerstoff über Eingänge und Treppen an. Das habe wohl zu dem geführt, was Augenzeugen als Explosion beschrieben hätten.

