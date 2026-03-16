Die Männer sollen im Mai 2024 unter anderem dieses leerstehende Wohnhaus in Brand gesteckt haben. Kantonspolizei Zürich

Eine Serie von Bränden erschütterte im Frühling 2024 den Bezirk Affoltern ZH. Nun hat die Zürcher Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei junge Männer erhoben. Sie sollen in Bonstetten und Wettswil wiederholt Feuer gelegt und dabei Millionen Schaden verursacht haben.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat nach einer Brandserie im Bezirk Affoltern Anklage gegen zwei junge Männer erhoben.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, im Frühling 2024 in Bonstetten und Wettswil mehrfach Brände gelegt zu haben.

Dabei wurden Gebäude und Fahrzeuge beschädigt oder zerstört, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Millionen Franken. Mehr anzeigen

Nach einer Serie von Bränden im Zürcher Bezirk Affoltern hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei junge Männer erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich am Montag mitteilte, müssen sich die Beschuldigten vor dem Bezirksgericht Affoltern verantworten.

Den beiden Männern wird vorgeworfen, im Frühling 2024 in den Gemeinden Bonstetten und Wettswil mehrfach Feuer gelegt zu haben. Die mutmasslichen Taten sollen sich zwischen Ende März und Ende Mai 2024 ereignet haben.

Damals kam es im Bezirk Affoltern innerhalb kurzer Zeit zu rund einem Dutzend kleineren und grösseren Bränden. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft führten Ende Mai 2024 zur Festnahme von drei tatverdächtigen Schweizern im Alter von 17 bis 19 Jahren.

Nach Abschluss der Untersuchungen wurde nun gegen die beiden erwachsenen Beschuldigten Anklage erhoben.

Scheunen, Gartenhäuser und Fahrzeuge betroffen

Gemäss Anklage sollen die Männer an verschiedenen Orten mutwillig Feuer gelegt und dabei auch Menschen in Gefahr gebracht haben. Betroffen waren unter anderem Scheunen, Schrebergartenhäuschen sowie Fahrzeuge.

Besonders gross war der Schaden beim Brand einer Scheune, die vollständig zerstört wurde. Allein dort entstand laut Staatsanwaltschaft ein Sachschaden von rund 1,4 Millionen Franken. Insgesamt belaufen sich die Schäden auf mehrere Millionen Franken.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Beschuldigten eine ganze Reihe von Delikten vor. Dazu gehören mehrfache Brandstiftung, versuchte Brandstiftung, Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruch.

Angeklagte sollen ins Gefängnis

Für den älteren der beiden Angeklagten fordert die Staatsanwaltschaft eine mehrjährige unbedingte Freiheitsstrafe sowie eine bedingte Geldstrafe.

Beim jüngeren Beschuldigten beantragt sie ebenfalls eine mehrjährige Freiheitsstrafe, zusätzlich eine unbedingte Geldstrafe sowie eine Massnahme für junge Erwachsene gemäss Artikel 61 des Strafgesetzbuchs.

Über die Vorwürfe wird nun das Bezirksgericht Affoltern entscheiden. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für die beiden Angeklagten die Unschuldsvermutung.