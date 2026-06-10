«Daheim nicht mehr sicher»Aargauer Brandstifter wieder auf freiem Fuss – Opferfamilie lebt in Angst
Sven Ziegler
10.6.2026
Ein Jahr nach der Brandserie im Freiamt sorgt der mutmassliche Täter erneut für Aufregung. Der Mann, der mehrere Brände gestanden haben soll, lebt nicht mehr in einer Einrichtung, sondern wieder zu Hause. Bei den Opfern kehrt damit die Angst zurück.
Als im Sommer 2025 innert weniger Wochen mehrere Brände im Freiamt gelegt wurden, war die Verunsicherung gross. Besonders für jene Familien, die direkt betroffen waren. Nun sorgt der Fall erneut für Schlagzeilen.
Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, ist der mutmassliche Brandstifter nicht mehr in einer stationären Einrichtung untergebracht. Der Mann lebt wieder an seinem Wohnort. Für die Opfer kommt diese Nachricht überraschend.
Laut der «Aargauer Zeitung» gestand der heute 30-jährige Schweizer die ihm vorgeworfenen Brandstiftungen bereits kurz nach seiner Festnahme. Insgesamt geht es um fünf Brände.
Gemäss früheren Gerichtsunterlagen leidet der Beschuldigte an einer paranoiden Schizophrenie. Das Strafverfahren wegen mehrfacher beziehungsweise versuchter Brandstiftung ist weiterhin hängig.
Die Oberstaatsanwaltschaft Aargau bestätigte gegenüber der Zeitung, dass der Mann inzwischen nicht mehr stationär untergebracht sei. Stattdessen befinde er sich in einem ambulanten Setting mit therapeutischer Begleitung und entsprechenden Auflagen. Die medizinische Behandlung werde überwacht.
Opfer berichten von neuer Angst
Besonders schwer trifft die Entwicklung jene Familie, bei deren Haus der mutmassliche Täter Feuer gelegt haben soll. Der Familienvater habe den Mann am vergangenen Wochenende überraschend wieder im Dorf gesehen.
Gegenüber der «Aargauer Zeitung» schildert die Familie, dass die Angst sofort zurückgekehrt sei. Man habe sich nach Monaten langsam wieder sicher gefühlt. Nun sei dieses Gefühl wieder verschwunden.
Die Eltern berichten zudem, dass die Ereignisse auch ihre Kinder weiterhin stark beschäftigen würden. Nach eigenen Angaben habe die Familie inzwischen psychologische Unterstützung in Anspruch genommen.
Ob und wann es im Fall zu einem Urteil kommt, ist weiterhin offen. Die Staatsanwaltschaft führt das Verfahren weiter.