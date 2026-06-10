Der Mann legte mehrere Brände in einer Nacht. Kapo Aargau

Ein Jahr nach der Brandserie im Freiamt sorgt der mutmassliche Täter erneut für Aufregung. Der Mann, der mehrere Brände gestanden haben soll, lebt nicht mehr in einer Einrichtung, sondern wieder zu Hause. Bei den Opfern kehrt damit die Angst zurück.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der mutmassliche Brandstifter der Brandserie von 2025 im Freiamt ist nicht mehr stationär untergebracht und lebt wieder zu Hause.

Die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass das Strafverfahren weiterläuft und der Beschuldigte therapeutisch begleitet wird.

Betroffene Familien berichten von neuer Angst und fühlen sich in ihren eigenen Häusern nicht mehr sicher. Mehr anzeigen

Als im Sommer 2025 innert weniger Wochen mehrere Brände im Freiamt gelegt wurden, war die Verunsicherung gross. Besonders für jene Familien, die direkt betroffen waren. Nun sorgt der Fall erneut für Schlagzeilen.

Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, ist der mutmassliche Brandstifter nicht mehr in einer stationären Einrichtung untergebracht. Der Mann lebt wieder an seinem Wohnort. Für die Opfer kommt diese Nachricht überraschend.

Im August 2025 waren innert kurzer Zeit mehrere Feuer in Uezwil, Büttikon und Wohlen gelegt worden. Betroffen waren unter anderem ein Brennholzstapel bei einem Wohnhaus, eine Migrolino-Tankstelle sowie ein Lastwagen. Die Kantonspolizei Aargau nahm damals einen Tatverdächtigen fest.

Täter soll Taten gestanden haben

Laut der «Aargauer Zeitung» gestand der heute 30-jährige Schweizer die ihm vorgeworfenen Brandstiftungen bereits kurz nach seiner Festnahme. Insgesamt geht es um fünf Brände.

Gemäss früheren Gerichtsunterlagen leidet der Beschuldigte an einer paranoiden Schizophrenie. Das Strafverfahren wegen mehrfacher beziehungsweise versuchter Brandstiftung ist weiterhin hängig.

Die Oberstaatsanwaltschaft Aargau bestätigte gegenüber der Zeitung, dass der Mann inzwischen nicht mehr stationär untergebracht sei. Stattdessen befinde er sich in einem ambulanten Setting mit therapeutischer Begleitung und entsprechenden Auflagen. Die medizinische Behandlung werde überwacht.

Opfer berichten von neuer Angst

Besonders schwer trifft die Entwicklung jene Familie, bei deren Haus der mutmassliche Täter Feuer gelegt haben soll. Der Familienvater habe den Mann am vergangenen Wochenende überraschend wieder im Dorf gesehen.

Gegenüber der «Aargauer Zeitung» schildert die Familie, dass die Angst sofort zurückgekehrt sei. Man habe sich nach Monaten langsam wieder sicher gefühlt. Nun sei dieses Gefühl wieder verschwunden.

Die Eltern berichten zudem, dass die Ereignisse auch ihre Kinder weiterhin stark beschäftigen würden. Nach eigenen Angaben habe die Familie inzwischen psychologische Unterstützung in Anspruch genommen.

Ob und wann es im Fall zu einem Urteil kommt, ist weiterhin offen. Die Staatsanwaltschaft führt das Verfahren weiter.