Der erste Brand einer Serie hatte die verheerendsten Auswirkungen: Fünf Häuser wurden am 16. März 2024 in Elgg ZH massiv beschädigt. Eine 45-Jährige stand am Mittwoch als mutmassliche Täterin vor Gericht. (Archivbild) Keystone

Die Brandstifterin von Elgg ZH hat ihre Taten am Bezirksgericht Winterthur unter Tränen bereut. Ihre Verteidigerin forderte am Bezirksgericht Winterthur eine ambulante Massnahme.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 45-jährige Frau steht wegen einer Brandserie in Elgg ZH in Winterthur vor Gericht.

Die Brände verursachten massive Schäden, darunter ein Grossbrand mit 2,3 Millionen Franken Sachschaden und die Evakuierung von 40 Personen.

Die Staatsanwaltschaft fordert drei Jahre Freiheitsstrafe kombiniert mit einer stationären Massnahme, während die Verteidigung eine ambulante Therapie bevorzugt. Mehr anzeigen

Ihre Worte könnten kaum ausdrücken, wie leid ihr alles tue. «Nichts kann die Verluste und Traumata gut machen», sagte die Frau am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Winterthur. Ihre damalige Wahrnehmung könne sie sich nicht mehr erklären. Sie hätte sich Hilfe holen sollen, sich aber zu sehr geschämt.

Die 45-Jährige wird beschuldigt, für eine Brandserie in Elgg ZH verantwortlich zu sein. Sie handelte jeweils nach Alkohol- und Antidepressivakonsum.

Auslöser für die gelegten Brände soll der Tod der Katze der Frau gewesen sein, zwei Tage vor der ersten Brandstiftung. Eine Stimme habe ihr gesagt, dass die geliebte Katze zurückkehre, wenn sie die Brände lege, heisst es in der Anklageschrift. Dabei zündete sie Häuser, Scheunen und das Auto eines Nachbarn an.

Die Brandserie begann am 16. März 2024 und endete am 2 Juli desselben Jahres. Beim ersten Brand entstand ein Sachschaden von 2,3 Millionen Franken, fünf Häuser wurden beschädigt, 40 Personen mussten mitten in der Nacht evakuiert werden. Die Beschuldigte will dabei das gelegte Feuer mit den Füssen ausgetreten und sich entfernt haben. Dieses glimmte aber laut Anklage noch leicht und wuchs sich zu einem Grossbrand aus.

Stationär oder ambulant?

Die Staatsanwaltschaft forderte für die Brandserie eine unbedingte Freiheitsstrafe von drei Jahren, die aber zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben werden soll. Die 45-Jährige habe jegliche Konsequenzen ihres Handelns ignoriert, die Geschädigten hätten ihr nichts getan. Zugutegehalten wurden ihr die Reue und ihr Geständnis nach der Verhaftung. Die Verteidigerin akzeptierte die geforderten drei Jahre.

Die Verteidigerin forderte aber, dass während der Verbüssung der Freiheitsstrafe eine ambulante Massnahme umgesetzt werden soll. Mehrere Kliniken seien angefragt worden, doch keine habe Platz oder Strukturen für das Krankheitsbild ihrer Mandantin gehabt. Die weniger einschneidende ambulante Massnahme sei zielführender, auch die «Sicherheit der Allgemeinheit» sei so besser gewährleistet.

Die Staatsanwältin will, dass die Frau in einer stationären Massnahme bleibt. Es gebe keinen Grund, der gegen eine stationäre Massnahme spreche, führte die Staatsanwältin aus. Das Rückfallrisiko für weitere Taten werde als hoch eingeschätzt. Die Beschuldigte habe mehrere schwere psychische Störungen, die aber behandelbar seien. Eine stationäre Massnahme in einer geschlossenen Klinik wird für bis zu fünf Jahren ausgesprochen, kann aber verlängert werden.

Das Gericht will das Urteil um 16.30 Uhr eröffnen.