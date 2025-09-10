Ihre Worte könnten kaum ausdrücken, wie leid ihr alles tue. «Nichts kann die Verluste und Traumata gut machen», sagte die Frau am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Winterthur. Ihre damalige Wahrnehmung könne sie sich nicht mehr erklären. Sie hätte sich Hilfe holen sollen, sich aber zu sehr geschämt.
Die 45-Jährige wird beschuldigt, für eine Brandserie in Elgg ZH verantwortlich zu sein. Sie handelte jeweils nach Alkohol- und Antidepressivakonsum.
Auslöser für die gelegten Brände soll der Tod der Katze der Frau gewesen sein, zwei Tage vor der ersten Brandstiftung. Eine Stimme habe ihr gesagt, dass die geliebte Katze zurückkehre, wenn sie die Brände lege, heisst es in der Anklageschrift. Dabei zündete sie Häuser, Scheunen und das Auto eines Nachbarn an.
Die Brandserie begann am 16. März 2024 und endete am 2 Juli desselben Jahres. Beim ersten Brand entstand ein Sachschaden von 2,3 Millionen Franken, fünf Häuser wurden beschädigt, 40 Personen mussten mitten in der Nacht evakuiert werden. Die Beschuldigte will dabei das gelegte Feuer mit den Füssen ausgetreten und sich entfernt haben. Dieses glimmte aber laut Anklage noch leicht und wuchs sich zu einem Grossbrand aus.
Stationär oder ambulant?
Die Staatsanwaltschaft forderte für die Brandserie eine unbedingte Freiheitsstrafe von drei Jahren, die aber zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben werden soll. Die 45-Jährige habe jegliche Konsequenzen ihres Handelns ignoriert, die Geschädigten hätten ihr nichts getan. Zugutegehalten wurden ihr die Reue und ihr Geständnis nach der Verhaftung. Die Verteidigerin akzeptierte die geforderten drei Jahre.
Die Verteidigerin forderte aber, dass während der Verbüssung der Freiheitsstrafe eine ambulante Massnahme umgesetzt werden soll. Mehrere Kliniken seien angefragt worden, doch keine habe Platz oder Strukturen für das Krankheitsbild ihrer Mandantin gehabt. Die weniger einschneidende ambulante Massnahme sei zielführender, auch die «Sicherheit der Allgemeinheit» sei so besser gewährleistet.
Die Staatsanwältin will, dass die Frau in einer stationären Massnahme bleibt. Es gebe keinen Grund, der gegen eine stationäre Massnahme spreche, führte die Staatsanwältin aus. Das Rückfallrisiko für weitere Taten werde als hoch eingeschätzt. Die Beschuldigte habe mehrere schwere psychische Störungen, die aber behandelbar seien. Eine stationäre Massnahme in einer geschlossenen Klinik wird für bis zu fünf Jahren ausgesprochen, kann aber verlängert werden.
Das Gericht will das Urteil um 16.30 Uhr eröffnen.
Trauer um «Polizeiruf»-Star: Horst Krause stirbt mit 83 Jahren.
Berlin, 08.09.2025:
Trauer um «Polizeiruf 110»-Star
Horst Krause stirbt am Freitag im Alter von 83 Jahren in einem Seniorenheim in Teltow
Krause – der brummige Dorfpolizist
Mit Hund im Beiwagen seines Motorrads wurde er bundesweit bekannt und begeisterte die Zuschauer
In der ARD-Reihe «Polizeihauptmeister Krause» ging es um das Leben seiner Figur und deren Familie
Krause wurde 1941 nahe Danzig geboren und wuchs in Ludwigsfelde auf
Schon in der Schule ein Klassenclown
Er beginnt seine Karriere bereits in der DDR und bleibt bis heute Kult
08.09.2025
DJ-Pult statt Laufsteg: Supermodel Naomi Campbell gibt ihr Debüt als DJane
DJ-Pult statt Laufsteg: Topmodel Naomi Campbell gibt in München ihr Debüt als DJane. Dort tritt sie beim «Ye Summer Closing» auf, einem Elektro-Festival in einer Baugrube im Norden der Stadt.
07.09.2025
Am helllichten Tag: Bade-Gäste staunen – hier laden Schmuggler plötzlich Drogen ab
An einem Strand von Málaga spielt sich mitten am Tag eine Szene ab, die kaum noch jemanden überrascht: Vor den Augen von Badegästen wird offen eine Drogenladung angelandet – und niemand greift ein.
05.09.2025
