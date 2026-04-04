Der Nationalrat soll künftig darüber nachdenken, welche Gesetze man kübeln kann. KEYSTONE

Die Schweizer Gesetzessammlung ist seit der Jahrtausendwende um 60 Prozent angeschwollen – bürgerliche Nationalräte wollen dem nun mit einer jährlichen «Löschwoche» den Kampf ansagen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fast 50 Nationalräte aus SVP, FDP und Mitte fordern eine jährliche Überprüfung bestehender Gesetze – eine Art Frühlingsputz für die Bürokratie.

Die Idee geht auf den wirtschaftsnahen Thinktank Avenir Suisse zurück.

Der Genfer Nationalrat Roger Golay (MCG/SVP-Fraktion) hat sie als parlamentarische Initiative eingereicht. Mehr anzeigen

Der Frühling ist da – zumindest laut astronomischer Definition. Draussen liegt noch Staub auf Grill, Velo und Gartenmöbeln. Der grosse Frühlingsputz lässt aber wegen Schnee und Kälte noch auf sich warten.

Doch ausgerechnet im Bundeshaus scheint der Putzfimmel ausgebrochen zu sein. Allerdings geht es dort nicht um wohlriechende Teppiche und dampfgereinigte Abstimmungsanlagen im Nationalratssaal. Es geht um etwas, worüber sich einige Bürgerinnen und Bürger schon lange ärgern: die Bürokratie.

Konkret will eine Gruppe von Parlamentariern regelmässig Gesetze und Verordnungen ausmisten. Einmal im Jahr soll sich das Parlament fragen: Welche Regeln braucht die Schweiz eigentlich noch? Und welche sind längst überholt?

Idee von liberaler Denkfabrik

Die Idee kommt nicht aus dem Parlament selbst, sondern von aussen. Jürg Müller, Direktor des wirtschaftsnahen und marktliberalen Thinktanks Avenir Suisse, schlug 2024 in einer NZZ-Kolumne vor, das Parlament solle eine jährliche «Löschwoche» einführen: eine Sessionswoche, in der nicht neue Gesetze beschlossen, sondern alte gestrichen werden.

Sein Argument: Die Schweizer Gesetzessammlung sei zwischen 2000 und 2020 von rund 23'000 auf über 37'000 Seiten angewachsen – ein Plus von über 60 Prozent. Immer mehr Regeln, immer mehr Bürokratie.

Eine Reinigungskraft wischt nach Sessionsschluss im Bundeshaus in Bern die Tische ab und leert die Aschenbecher, aufgenommen im Jahr 1963. KEYSTONE

Dass aus dem Vorschlag mehr als eine Kolumne wurde, ist Roger Golay zu verdanken. Der Genfer Nationalrat des Mouvement Citoyens Genevois – er sitzt im Parlament bei der SVP-Fraktion – brachte die Idee 2025 als sogenannte parlamentarische Initiative ein. Das ist ein Instrument, mit dem Parlamentarier selbst ein neues Gesetz anstossen können, ohne den Umweg über die Regierung nehmen zu müssen.

Vorstoss hat gute Chancen

Golays Argumentation: Gesetze würden manchmal Klarheit schaffen, manchmal aber alles nur komplizierter, schwerfälliger und teurer machen. Seine Lösung: eine neue Kommission, die jedes Jahr prüft, welche Vorschriften vereinfacht oder ganz gestrichen werden könnten – und dem Parlament konkrete Vorschläge macht.

Der Vorstoss dürfte gute Chancen haben. Fast ein Viertel aller Nationalratsmitglieder hat den Vorstoss unterschrieben, in erster Linie aus SVP, FDP und Mitte. Da es sich um eine parlamentarische Initiative handelt, kann das Parlament die Sache selbst in die Hand nehmen. Nötig wäre lediglich eine kleine Änderung im eigenen Geschäftsreglement – also in den Spielregeln, die sich das Parlament selbst gibt.