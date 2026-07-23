Ab der Wintersaison 2026/27 ist Skifahren in Braunwald Geschichte. Die Bergbahnen ziehen nach Jahren mit hohen Verlusten die Reissleine. Vor allem bei den Ferienhausbesitzern ist der Ärger gross.

Darum geht’s Die Sportbahnen Braunwald stellen den alpinen Skibetrieb ein.

Zuletzt entstanden jährlich Verluste von 1 bis 1,5 Millionen Franken.

Ferienhausbesitzer fühlen sich übergangen, Hoteliers reagieren verständnisvoller Zusammenfassung erstellt mit

In Braunwald GL stellen die Skilifte den Betrieb ein. gehen die Skilifte aus. Ab der kommenden Wintersaison bleibt nur noch die Gondelbahn Hüttenberg–Grotzenbühl für Winterwanderer in Betrieb.

Der alpine Skibetrieb wird eingestellt. Für das autofreie Bergdorf auf 1300 Metern ist das ein harter Einschnitt. Die finanzielle Lage der Sportbahnen ist seit Jahren angespannt. Zuletzt lagen die Verluste zwischen 1 und 1,5 Millionen Franken pro Jahr.

Der Verwaltungsrat sprach davon, das Unternehmen sei «auf der Intensivstation» angekommen. Nun zieht er die Konsequenzen.sind hässig

Ferienhausbesitzer sind sauer

Besonders gross ist der Frust bei den auswärtigen Liegenschaftsbesitzern. «Wir sind sehr überrascht und auch vor den Kopf gestossen», sagt Vereinspräsident Andreas Stehrenberger gegenüber den «Glarner Nachrichten».

Viele Mitglieder hätten Aktien gekauft, Saisonkarten gelöst und bei Sanierungen Geld verloren. Sie hätten viel unternommen, um die Sportbahnen zu retten. Nun sei das Vertrauen dahin.

Stehrenberger kritisiert zudem, dass ihre Anliegen bei der Ausarbeitung des neuen Konzepts kaum berücksichtigt worden seien.

Hoteliers zeigen Verständnis

Aus der Hotellerie kommen deutlich versöhnlichere Töne. Nadja und Patric Vogel vom Märchenhotel bedauern den Entscheid zwar, stellen sich gegenüber dem «Blick» aber hinter die Bergbahnen. Zwar habe es bereits Stornierungen gegeben, wirtschaftlich sei das Ski-Aus aber verkraftbar.

Der Februar sei längst nicht mehr so stark wie früher. Viele Betriebe setzen deshalb schon länger auf Angebote während des ganzen Jahres. Auch andere Hotels wollen im Winter künftig mit Schneeschuhwandern, Schlitteln und Langlauf Gäste anlocken.