Nati-Star Embolo muss heute vor Gericht – wird ihm dieser Satz zum Verhängnis?

Breel Embolo stand im Juni 2023 bereits vor Gericht. Nun wehrt er sich gegen das Urteil. Bild: Keystone

Fussball-Nationalspieler Breel Embolo steht am Mittwoch erneut in Basel vor Gericht. Er bestreitet, im Jahr 2018 während eines eskalierten Streits eine juristisch relevante Drohung ausgesprochen zu haben.

Am Mittwoch steht Nati-Star Breel Embolo erneut in Basel vor Gericht. Der 28-Jährige wehrt sich gegen eine Verurteilung wegen mehrfacher Drohung durch das Basler Strafgericht vom Juni 2023. Damals wurde er zu einer bedingten Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 3000 Franken (insgesamt 135'000 Franken) bei einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt.

Worum gehts im Prozess?

Der Vorfall, um den es geht, ereignete sich in der Nacht auf den 27. Mai 2018. Der damals 21-jährige Embolo bog mit seiner Mercedes G-Klasse in die Basler Steinenvorstadt ein, als es zu einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe junger Leute kam.

Eine junge Frau erkannte den Fussballstar und bat um ein Selfie. Embolo willigte ein und posierte aus dem Autofenster. Als er anschliessend die Freundinnen der Frau fragte, ob sie auch ein Foto wollten, lehnte eine mit den Worten «Das habe ich nicht nötig» ab. Ein männlicher Begleiter der Gruppe lachte daraufhin laut auf.

Diese Reaktion brachte den Stürmer offenbar in Rage. Embolo stieg mit zwei Kollegen, darunter sein bester Freund, aus dem Wagen. Er soll versucht haben, seine Jacke auszuziehen, was als Geste der Kampfbereitschaft gewertet wurde, sei aber zurückgehalten worden. Anschliessend suchte er die verbale Konfrontation und rief: «Wisst ihr nicht, wer ich bin?»

Wortgefecht mit schweren Folgen

Laut dem erstinstanzlichen Urteil fielen daraufhin die Drohungen. Embolo soll einem der Männer ins Gesicht geschrien haben: «Ich mach dich fertig!» Zu einem anderen habe er gesagt: «Dich lass ich auch verprügeln, du Hurensohn!»

An der Hauptverhandlung räumte Embolo selbst ein, zumindest sinngemäss geäussert zu haben: «Wenn du Stress willst, finde ich schon Leute, die mit dir Stress wollen.»

Die Worte des Fussballers lösten laut Zeugenaussagen Panik aus. Eine junge Frau begann zu weinen. Während mehrere Anwesende versuchten, die Lage zu beruhigen, habe sich Embolo nicht zurückgehalten und immer wieder provozierend die Nähe zu der Gruppe gesucht.

Als einer der Begleiter der Frauen schlichten wollte, schlug Embolos bester Freund unvermittelt zu. Der Faustschlag traf mitten ins Gesicht. Ein Zeuge sagte später: «Es hat richtig geklöpft.» Das Opfer erlitt einen komplizierten Nasenbruch und war danach wochenlange arbeitsunfähig.

Embolo bestreitet die Drohung

Die zentrale Frage für das Gericht ist, ob Embolos Äusserungen juristisch als Drohung zu werten sind. Der Nationalspieler bestreitet dies vehement. Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagte er im Vorfeld des Prozesses: «Ich bin wegen angeblicher Drohung verurteilt worden, akzeptiere das aber nicht.»

Er räumt zwar ein Fehlverhalten ein, aber nicht die Drohung: «Ich weiss, dass bei diesem Vorfall von meiner Seite nicht alles gut war. Das sehe ich ein, und ich habe mich dafür entschuldigt. Aber ich distanziere mich vom Vorwurf, dass ich jemandem gedroht hätte.»

Nun liegt es am Appellationsgericht Basel-Stadt, den Fall neu zu beurteilen. Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

