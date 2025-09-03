Nati-Star Embolo muss heute vor Gericht – wird ihm dieser Satz zum Verhängnis?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

135'000-Franken-Selfie in Basel Nati-Star Embolo muss heute vor Gericht – wird ihm dieser Satz zum Verhängnis?

Petar Marjanović, Basel

3.9.2025

Breel Embolo stand im Juni 2023 bereits vor Gericht. Nun wehrt er sich gegen das Urteil.
Breel Embolo stand im Juni 2023 bereits vor Gericht. Nun wehrt er sich gegen das Urteil.
Bild: Keystone

Fussball-Nationalspieler Breel Embolo steht am Mittwoch erneut in Basel vor Gericht. Er bestreitet, im Jahr 2018 während eines eskalierten Streits eine juristisch relevante Drohung ausgesprochen zu haben.

Petar Marjanović, Basel

03.09.2025, 06:24

03.09.2025, 07:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Fussball-Nationalspieler Breel Embolo fechtet in Basel eine frühere Verurteilung wegen mehrfacher Drohung an.
  • Der Vorfall ereignete sich 2018, als ein Streit um ein Selfie eskalierte. Embolo soll verbale Drohungen ausgesprochen und sein Freund einen Mann tätlich angegriffen haben.
  • Embolo gibt zwar ein Fehlverhalten zu und hat sich dafür entschuldigt, bestreitet aber vehement, im juristischen Sinne gedroht zu haben.
  • Das Appellationsgericht muss nun den Fall und die Frage, ob seine Worte eine strafbare Drohung darstellen, neu beurteilen.
Mehr anzeigen

Am Mittwoch steht Nati-Star Breel Embolo erneut in Basel vor Gericht. Der 28-Jährige wehrt sich gegen eine Verurteilung wegen mehrfacher Drohung durch das Basler Strafgericht vom Juni 2023. Damals wurde er zu einer bedingten Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 3000 Franken (insgesamt 135'000 Franken) bei einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt.

Die Verhandlung beginnt um 08.15 Uhr – blue News berichtet vor Ort.

Worum gehts im Prozess?

Der Vorfall, um den es geht, ereignete sich in der Nacht auf den 27. Mai 2018. Der damals 21-jährige Embolo bog mit seiner Mercedes G-Klasse in die Basler Steinenvorstadt ein, als es zu einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe junger Leute kam.

Eine junge Frau erkannte den Fussballstar und bat um ein Selfie. Embolo willigte ein und posierte aus dem Autofenster. Als er anschliessend die Freundinnen der Frau fragte, ob sie auch ein Foto wollten, lehnte eine mit den Worten «Das habe ich nicht nötig» ab. Ein männlicher Begleiter der Gruppe lachte daraufhin laut auf.

Diese Reaktion brachte den Stürmer offenbar in Rage. Embolo stieg mit zwei Kollegen, darunter sein bester Freund, aus dem Wagen. Er soll versucht haben, seine Jacke auszuziehen, was als Geste der Kampfbereitschaft gewertet wurde, sei aber zurückgehalten worden. Anschliessend suchte er die verbale Konfrontation und rief: «Wisst ihr nicht, wer ich bin?»

Wortgefecht mit schweren Folgen

Laut dem erstinstanzlichen Urteil fielen daraufhin die Drohungen. Embolo soll einem der Männer ins Gesicht geschrien haben: «Ich mach dich fertig!» Zu einem anderen habe er gesagt: «Dich lass ich auch verprügeln, du Hurensohn!»

An der Hauptverhandlung räumte Embolo selbst ein, zumindest sinngemäss geäussert zu haben: «Wenn du Stress willst, finde ich schon Leute, die mit dir Stress wollen.»

Die Worte des Fussballers lösten laut Zeugenaussagen Panik aus. Eine junge Frau begann zu weinen. Während mehrere Anwesende versuchten, die Lage zu beruhigen, habe sich Embolo nicht zurückgehalten und immer wieder provozierend die Nähe zu der Gruppe gesucht. 

Als einer der Begleiter der Frauen schlichten wollte, schlug Embolos bester Freund unvermittelt zu. Der Faustschlag traf mitten ins Gesicht. Ein Zeuge sagte später: «Es hat richtig geklöpft.» Das Opfer erlitt einen komplizierten Nasenbruch und war danach wochenlange arbeitsunfähig.

Embolo bestreitet die Drohung

Die zentrale Frage für das Gericht ist, ob Embolos Äusserungen juristisch als Drohung zu werten sind. Der Nationalspieler bestreitet dies vehement. Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagte er im Vorfeld des Prozesses: «Ich bin wegen angeblicher Drohung verurteilt worden, akzeptiere das aber nicht.»

Er räumt zwar ein Fehlverhalten ein, aber nicht die Drohung: «Ich weiss, dass bei diesem Vorfall von meiner Seite nicht alles gut war. Das sehe ich ein, und ich habe mich dafür entschuldigt. Aber ich distanziere mich vom Vorwurf, dass ich jemandem gedroht hätte.»

Nun liegt es am Appellationsgericht Basel-Stadt, den Fall neu zu beurteilen. Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Archivvideo zum Prozess im Jahr 2023

Breel Embolo trifft beim Basler Strafgericht ein

Breel Embolo trifft beim Basler Strafgericht ein

Der Schweizer Nationalspieler Breel Embolo muss sich am Mittwoch vor dem Basler Strafgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Fussballer mehrfache Drohung vor.

21.06.2023

Meistgelesen

Trumps neues Geschäft bringt Milliarden – aber sorgt für Ärger
Trump verkündet Angriff auf Boot mit Drogen in Karibik – elf Tote +++ US-Ausschuss veröffentlicht Dokumente zum Fall Epstein
Was versteckt Xi hier?
Der neue Kindsgibändel kommt bei Lehrpersonen und Eltern gar nicht gut an
Nati-Star Embolo muss heute vor Gericht – wird ihm dieser Satz zum Verhängnis?

Mehr zur Breel Embolo

Nati-Stürmer wechselt zu Ligakonkurrent. Breel Embolo von Monaco zu Rennes

Nati-Stürmer wechselt zu LigakonkurrentBreel Embolo von Monaco zu Rennes

Urteil ist da. Breel Embolo wegen mehrfacher Drohung schuldig gesprochen

Urteil ist daBreel Embolo wegen mehrfacher Drohung schuldig gesprochen

Nati-Star vor Gericht. «Embolo zeigt keinen Respekt vor dem Gericht oder den Schweizer Behörden»

Nati-Star vor Gericht«Embolo zeigt keinen Respekt vor dem Gericht oder den Schweizer Behörden»