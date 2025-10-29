  1. Privatkunden
Zwei Bereiche im Fokus Mitte-Präsident fordert Nachbesserungen bei EU-Verträgen

SDA

29.10.2025 - 05:16

Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy hat die neuen EU-Verträge im Interview mit den Tamedia-Zeitungen als akzeptabel bezeichnet. (Archivbild)
Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy hat die neuen EU-Verträge im Interview mit den Tamedia-Zeitungen als akzeptabel bezeichnet. (Archivbild)
Bild: Keystone/Peter Klaunzer

Die Mitte knüpft ihr Ja zum EU-Vertragswerk an Bedingungen. Bei der Zuwanderung und der Übernahme von EU-Recht müsse die Schweiz nachbessern, sagt Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy in einem Interview.

Keystone-SDA

29.10.2025, 05:16

29.10.2025, 06:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy hat laut «Tamedia» die neuen EU-Verträge als akzeptabel bezeichnet.
  • Die Schweiz müsse jedoch besonders bei zwei Bereichen nachbessern: bei der Steuerung der Zuwanderung und der dynamischen Rechtsübernahme.
  • Die Schutzklausel sei zwar eine Verbesserung gegenüber der aktuellen Regelung, aber nur «eine Minimallösung».
Mehr anzeigen

Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy hat laut den Zeitungen von Tamedia die neuen EU-Verträge als akzeptabel bezeichnet. Die Schweiz müsse jedoch innenpolitisch nachbessern, insbesondere bei der Steuerung der Zuwanderung und der dynamischen Rechtsübernahme, sagte er den Zeitungen.

«Es braucht ein öffentlich zugängliches Monitoring aller EU-Geschäfte, welche die Abkommen betreffen», sagte Bregy in dem am Mittwoch veröffentlichten Interview. «Sobald die EU uns meldet, dass sie an einem Rechtserlass arbeitet, der die Schweiz betrifft, müssen Politik und Bevölkerung mitreden können.» Eine parlamentarische Delegation in Brüssel sei seiner Ansicht nach unerlässlich.

Die Mitte sei nicht «euphorisiert» vom Vertragswerk, doch regelbasierte Beziehungen zur EU seien wichtig, betonte Bregy. Die Schweiz solle zudem selbstbewusster auftreten und Spielräume bei der Umsetzung europäischen Rechts «konsequent ausnutzen».

Medienkonferenz jetzt live. Bundesrat will Einwanderung teils einschränken

Medienkonferenz jetzt liveBundesrat will Einwanderung teils einschränken

Schutzklausel nur «Minimallösung»

Die Schutzklausel sei zwar eine Verbesserung gegenüber der aktuellen Regelung, aber nur eine Minimallösung. Weil die Mitte die 10-Millionen-Initiative der SVP als potenziell mehrheitsfähig erachte, setze sie sich für einen direkten Gegenvorschlag ein, der die Personenfreizügigkeit respektiert. «Es wäre ein grosser politischer Fehler, die Stimmung in der Bevölkerung nicht ernst zu nehmen», sagte Bregy weiter.

Skeptisch sei die Partei zudem beim Stromabkommen, weil dessen Geltungsbereich rechtlich unklar sei. «Die Bilateralen III sind nur mehrheitsfähig, wenn die Mitte-Partei sie unterstützt. Ich erwarte daher eine ernsthafte Diskussion unserer Forderungen», sagte der Mitte-Präsident.

Die ausgehandelten EU-Verträge stossen bei Parteien, Verbänden und Organisationen grundsätzlich auf breite Zustimmung. Entschieden gegen den Vorschlag des Bundesrates stellte sich die SVP. Die Vernehmlassung endet am 31. Oktober.

Kantonsregierungen stehen hinter EU-Verträgen

Kantonsregierungen stehen hinter EU-Verträgen

Die Kantonsregierungen haben sich auf die Ja-Parole zum EU-Vertragspaket geeinigt. Ob eine allfällige Volksabstimmung das einfache oder doppelte Mehr voraussetzen soll, liessen sie jedoch offen. Die Kantonsregierungen verabschiedeten die gemeinsame Positionierung mit 21 zu vier Stimmen bei einer Enthaltung, wie die Konferenz der Kantonsregierungen am Freitag nach einer ausserordentlichen Plenarsitzung mitteilte. Damit stehen die Kantone hinter den vorgesehenen EU-Verträgen.

24.10.2025

