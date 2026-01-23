  1. Privatkunden
In Bremgarten AG Mann auf Parkplatz angegriffen und spitalreif geprügelt

Sven Ziegler

23.1.2026

Die Polizei rückte vor Ort aus. (Symbolbild)
Die Polizei rückte vor Ort aus. (Symbolbild)
KEYSTONE

In Bremgarten ist ein 51-jähriger Mann am frühen Freitagmorgen von zwei Unbekannten angegriffen und erheblich verletzt worden. Die Polizei geht von einem Raubversuch aus und sucht Zeugen.

Redaktion blue News

23.01.2026, 14:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 51-jähriger Mann wurde am Freitagmorgen in Bremgarten mit Pfefferspray angegriffen und spitalreif geschlagen.
  • Die Täter flüchteten ohne Beute, obwohl sie mit einem Gegenstand auf das Opfer einschlugen.
  • Die Kantonspolizei Aargau geht von einem Raubversuch aus und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Mehr anzeigen

Der Angriff ereignete sich am Freitag, kurz nach sieben Uhr morgens, an der Birrenbergstrasse in Bremgarten. Der 51-Jährige hatte soeben die Tiefgarage seines Wohnhauses verlassen und war zu seinem Auto gegangen, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde.

Unvermittelt besprühte dieser den Mann mit Pfefferspray. Kurz darauf kam ein zweiter Täter hinzu, der mit einem Gegenstand auf das Opfer einschlug. Anschliessend flüchteten beide Männer, ohne Beute gemacht zu haben.

Der Verletzte schrie um Hilfe und konnte selbst die Polizei alarmieren. Einsatzkräfte fanden ihn erheblich verletzt vor und forderten eine Ambulanz an. Der Mann wurde mit Knochenbrüchen an Arm und Bein sowie mit Kopfverletzungen ins Spital gebracht.

Polizei sucht nach Tatverdächtigen

Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau nahmen umgehend die Fahndung auf. Die mutmasslichen Täter konnten jedoch bislang nicht gefasst werden.

Gemäss Polizeiangaben ist einer der Tatverdächtigen etwa 170 Zentimeter gross, hellhäutig, schlank und hat dunkelblonde Haare. Er sprach Deutsch mit Akzent und trug eine dunkle Hose sowie eine beige Jacke. Der zweite Mann ist rund 185 bis 190 Zentimeter gross, dunkelhäutig, schlank, trug eine Mütze und war dunkel gekleidet.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen Raubversuch handelte. Die Kriminalpolizei in Baden bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

