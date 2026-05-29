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Stau auf zahlreichen Strecken Wichtigste Alpenroute dicht – das spürt dieses Wochenende auch die Schweiz

Stefan Michel

29.5.2026

Die Brenner-Autobahn wird am Samstag wegen einer Demo gesperrt. Das wird auch am Gotthard zu spüren sein.
Die Brenner-Autobahn wird am Samstag wegen einer Demo gesperrt. Das wird auch am Gotthard zu spüren sein.
KEYSTONE

Am Samstag, 30. Mai, wird die Brennerautobahn während acht Stunden wegen einer bewilligten Demo gesperrt. Die erhöht den Druck auf den Gotthard und könnte eine Woche nach Pfingsten erneut Stau bringen.

Stefan Michel

29.05.2026, 10:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Samstag, 30. Mai, ist die Brenner-Autobahn von 11 bis 19 Uhr gesperrt.  
  • Grund ist eine bewilligte Demonstration der Tiroler Gemeinden im Brennerkorridor.
  • Die Vollsperrung und der Ausweichverkehr werden an diversen Orten über Tirol und das Südtirol hinaus zu Stau führen oder die Kolonnen verlängern, so auch am San Bernardino und am Gotthard.
Mehr anzeigen

Wer glaubt, nach Pfingsten und vor den Sommerferien sei am Gotthard freie Fahrt, könnte besonders am Samstag, 30. Mai, eines Besseren belehrt werden. Der Grund: Der Brenner, das Nadelöhr zwischen Österreich und Italien, wird dichtgemacht – und das während acht Stunden. Das musst du zu der Brenner-Blockade wissen.

Bewilligte Blockade: Darum wird der Brenner gesperrt

Grund für die Sperrung ist eine bewilligte Protestaktion der Bevölkerung im Wipptal, der Gegend am österreichischen Teil der Strassen über den Brennerpass. Die Menschen leiden unter dem hohen Verkehrsaufkommen und regelmässigen Staus, auf der Autobahn, wie auch auf den weiteren Strassen des Alpentals.

Als Gesicht des Protests und Organisator der Demo tritt Karl Mühlsteiger auf, Bürgermeister von Gries am Brenner. Er sagt, etwa zum ORF, es sei Zeit ein Zeichen zu setzen, denn so könne es nicht weitergehen. Die Belastung der Bevölkerung durch Verkehr, Feinstaub und Lärm sei enorm.

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Dem Portal Bayern24 sagt Mühlsteiger, er und weitere Vertreter des Tals verhandelten seit Jahren mit Politikern, um wenigstens vor dem Lärm geschützt zu werden. Aber sie hätten nichts erreicht. An Verhandlungen seien sie weiter interessiert.

Vom Südtirol bis ins Tirol: Hier ist am Samstag kein Durchkommen

Die Mautstelle Schönhausen markiert den Beginn des gesperrten Brennerkorridors. Ab 11 Uhr ist sie zu. Wahrscheinlich wird sich schon lange davor Stau bilden, weil Verkehrsteilnehmer*innen versuchen werden, noch durchzukommen, oder ihre Fahrt auf den Tag davor verlegen. Auch die Brennerstrasse B 182, die Ellbögener Strasse L 38 und die Stubaitalstrasse B 183 werden für den Durchfahrtsverkehr gesperrt.

Schon um 10 Uhr riegelt die italienische Polizei die Brennerautobahn B22 auf der Südseite ab Sterzing ab. Diese Sperre hebt sie erst um 20 Uhr wieder auf. «Bei starker Staubildung wird die Schliessung der Autobahn auf Brixen, Klausen oder Bozen verlegt», warnt der ADAC.

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Das östliche Nadelöhr ist dicht: Das tun Italien und Österreich 

Die Behörden in Österreich und Italien warnen eindringlich davor, am Samstag über den Brenner zu fahren. «Verzichten Sie am 30. Mai 2026 auf nicht notwendige Autofahrten. Nutzen Sie alternativ die Öffis», schreibt das Land Tirol auf seiner Website. 

Schon an den Grenzen des Bundeslandes Tirol wird der Verkehr dosiert. Bei zu viel Stau werden die Landesgrenzen gar geschlossen, meldet der ADAC. Es sei damit zu rechnen, dass keine reguläre Einreise nach Tirol möglich sein wird.

Blockade gilt nicht ganz für alle: Einige dürfen durch

Nur wer an der Strecke der Brennerautobahn wohnt oder ein gebuchtes Ziel in dieser Region hat, darf eine der Strassen passieren. Gäste, die am 30. Mai aus der Gegend um die Brennerautobahn im Tirol abreisen, können dies ebenfalls tun. Auch sie müssen aber mit Verzögerungen rechnen. Das Land Tirol empfiehlt, die Abreise auf einen anderen Tag zu verlegen.

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Freie Fahrt garantieren die Organisatoren des Protests hingegen Rettungsfahrzeugen. Alle anderen müssen warten, bis die Sperre am Abend um 19 Uhr aufgehoben wird.

Stau auch in der Schweiz: Gotthard und San Bernardino sind Ausweichrouten

Der San Bernardino ist in westlicher Richtung die nächste Autobahn über die Alpen, noch etwas weiter westlich liegt die Gotthardautobahn. Auf beiden Strecken wird wegen des Brenner-Ausfalls mehr Verkehr erwartet als normal. 

Da auch dieses Wochenende mit Rückreiseverkehr wegen der Pfingstferien zu rechnen ist, ist also auch auf diesen beiden Strassen (mehr) Stau wahrscheinlich.

Alternativen, die keine sind: Tauern-Autobahn und Reschenpass

Die Tauernautobahn weiter östlich wird den Ausweichverkehr wohl nicht schlucken können. Auch dort gilt am Samstag grosse Stauwahrscheinlichkeit.

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Offen bleibt auch der Reschenpass im Südtirol. Allerdings sind dort Bauarbeiten im Gang, die mit Verengungen und Ampeln ebenfalls die Kapazität einschränken. Der zusätzliche Verkehr wegen der Brenner-Blockade könnte also auch dort zum Kollaps führen.

Die Reaktionen: Verständnis und scharfe Kritik

Karl Mühlsteiger erzählt dem ORF, nur ein verschwindend kleiner Teil der E-Mails, die er wegen der Demonstration erhalten habe, sei negativ. Kritik kommt aus Bayern, dessen Verkehrsminister findet, so gehe man mit Nachbarn nicht um. 

Der Landeshauptmann Südtirols hat Protestbriefe nach Wien und Innsbruck geschickt. Der 30. Mai liege zwischen Pfingsten, dem italienischen Nationalfeiertag am 2. Juni und Fronleichnam am 4. Juni. Er rechne mit einem Verkehrskollaps in Südtirol.

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