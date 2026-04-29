Brian Keller sitzt schon wieder in U-Haft in Zürich

Die Zürcher Staatsanwaltschaft führt ein Verfahren gegen Brian Keller wegen Drohung und Nötigung, wie ein Sprecher am Mittwoch gegenüber Keystone-SDA sagte. Er bestätigte damit eine Meldung von «Blick».
Das Zwangsmassnahmengericht habe Keller am 25. April auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft versetzt, sagte der Sprecher weiter. Er betonte, dass es keine Untersuchung wegen Delikten gegen Leib und Leben gebe, also keine neuen Gewaltdelikte.
Im Sommer 2025 stand der Tiktoker und Boxer zuletzt vor Gericht. Das Bezirksgericht Zürich verurteilte den 30-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Er hatte unter anderem einen Kontrahenten angegriffen und niedergeschlagen. Dieses und weitere Verfahren sind noch am Obergericht hängig.
Junge Karriere als Boxer
Erst im November 2023 war Keller aus dem Gefängnis entlassen worden. Seither geriet er immer wieder wegen Fehden auf Tiktok und Instagram in die Schlagzeilen. Der einst berühmteste Häftling der Schweiz, der Profiboxer werden will, nannte das jeweils «Trash Talk». Das gehöre eben zum Boxen. Bis er den Kontrahenten «Skorp» brutal niederschlug.
Keller absolvierte bisher erst wenige Kämpfe als Boxer. Zuletzt verhinderte die Gemeinde Volketswil ZH eine «Fight Night» mit ihm - wegen Sicherheitsbedenken.
Der 30-Jährige sass seit seinem 20. Lebensjahr im Gefängnis. Erst als 28-Jähriger kam er auf freien Fuss. Lange Zeit sass er hinter Gittern zudem in Isolationshaft. Bekannt wurde Keller durch einen Dok-Film von Schweizer Radio und Fernsehen SRF über jugendliche Straftäter, damals noch mit dem Übernamen «Carlos».
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