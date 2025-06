Brian Keller steht erneut vor dem Bezirksgericht Zürich

Brian Keller gewinnt in Winterthur seinen ersten Boxkampf

Brian Keller, der ehemals «berühmteste Häftling der Schweiz», hat seinen ersten offiziellen Boxkampf gewonnen. In Winterthur siegte er am Samstagabend vor rund 800 Kampfsportfans gegen den Franzosen Claude Wilfried. Die Sache war rasch entschieden: Nach nur 38 Sekunden besiegte Keller seinen Gegner. Von Beginn an war Keller der stärkere und schlagkräftigere. Allerdings ist Wilfried kein Boxer, sondern Judoka. Er hat also wenig Erfahrung im Boxring. Keller zeigte sich gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zufrieden mit seiner Leistung. Er könne es aber schon noch besser. «Ich muss ruhiger boxen, nicht so Strassenstyle.» In drei Wochen hat er seinen nächsten Auftritt in einem Ring.

26.04.2025