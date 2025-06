Brian ist schuldig – 3 Jahre und 9 Monate Haft

Brian Keller ist zu 3 Jahren und 9 Monaten Haft wegen Körperverletzung verurteilt worden. sda

Ein öffentlicher Streit zwischen zwei Ex-Häftlingen eskaliert zur Gewalttat: Brian Keller soll «Skorp» brutal attackiert und zur Gewalt aufgerufen haben. Am Freitag wird er zu einer Freiheitsstrafe von 45 Monate verurteilt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Ex-Häftling muss sich wegen eines brutalen Angriffs auf den Tiktoker «Skorp» verantworten, bleibt dem Prozess jedoch fern – mit richterlicher Erlaubnis.

Die Staatsanwaltschaft wirft Keller versuchte schwere Körperverletzung vor, gestützt auf Videoaufnahmen und einen Gewaltaufruf via Tiktok.

Kellers Anwalt spricht von Affekthandlung und inszenierter Sprache, verweist auf Rehabilitationsfortschritte und fordert eine bedingte Freiheitsstrafe.

Brian Keller wird der versuchten schweren Körperverletzung schuldiggesprochen und muss für 45 Monate ins Gefängnis. Mehr anzeigen

Der Fall sorgt für Schlagzeilen, Spannung und hitzige Debatten. Brian Keller hat nach nur eineinhalb Jahren in Freiheit erneut eine Anklage am Hals. Er muss sich wegen versuchter schwerer Körperverletzung vor dem Bezirksgericht in Zürich verantworten. Doch dies nur im übertragenen Sinne.

Brian Keller erscheint am Freitagmorgen nicht vor Gericht. Er wurde auf eigenen Wunsch von der Teilnahme suspendiert. Er habe bei den Behörden schon alles zum Fall ausgesagt, er wolle nicht noch einmal alles erzählen. Der Vorwurf: Keller soll den Ex-Häftling und Tiktoker «Skorp» von hinten angegriffen haben und sechsmal mit voller Wucht gegen seinen Kopf geschlagen haben.

Eskalation aus dem Netz

Was als öffentlich inszenierter Streit zwischen zwei Ex-Häftlingen begann, mündete laut Staatsanwaltschaft in rohe Gewalt. Der Staatsanwalt sagt in seinem Plädoyer vor Gericht, Keller soll «Skorp» weiter geschlagen haben, als der schon wehrlos am Boden lag. Die Szenen wurden von einer Überwachungskamera festgehalten.

«Wenn ein ausgebildeter Boxer wie Brian Keller zuschlägt, ist das Risiko für lebensgefährliche Verletzungen ungleich höher», sagte der Staatsanwalt. Der Angriff sei heimtückisch gewesen, das Ziel: «Skorp» zusammenzuschlagen.

Der digitale Aufruf zur Gewalt

Auch auf Tiktok hatte Keller für Aufsehen gesorgt. In einem Livestream rief er seine über 10'000 Follower auf: «Greift ihn an, verletzt ihn, macht ihm Gewalt. Ich fordere euch dazu auf.» Für die Strafverfolgung ein klarer Aufruf zu einem Verbrechen.

Die Anwältin von «Skorp» zeichnete ein düsteres Bild: Der Angriff sei die Eskalation einer gezielten Bedrohungskampagne gewesen. Ihr Mandant leide bis heute an den psychischen und körperlichen Folgen – inklusive einer Narbe unter dem Auge.

Die Verteidigung fordert eine bedingte Haftstrafe

Dass Keller am Freitag nicht vor Gericht steht, kritisiert der Staatsanwalt: «Ich finde es schade, dass Brian Keller heute nicht erschienen ist.» Man müsse ihn offenbar «vor sich selbst schützen». Sie fordert eine Gefängnisstrafe von 4 Jahren und 4 Monaten.

Ganz anders stellt die Verteidigung den Fall dar. Die Aussagen und Videos Kellers seien eher Show gewesen, keine echten Drohungen. Der Verteidiger betonte: «Mein Mandant ist kein Mafia-Pate, der Kopfgelder auslobt.» Keller sei ein Produkt der Gefängniskultur – dort sozialisiert, mit einer Ausdrucksweise, die man nicht wörtlich nehmen dürfe.

Der Anwalt plädierte für eine bedingte Freiheitsstrafe. Brian Keller habe sich im Affekt verteidigt, nachdem «Skorp» ihn privat aufgesucht habe – bewaffnet mit Messer und Pfefferspray. «Sollen wir wirklich seine Fortschritte durch eine erneute Haft zerstören?», fragte der Verteidiger und verwies auf positive Gutachten und Therapieberichte. Keller trainiere täglich und habe mit dem Boxen ein klares Ziel vor Augen.

3 Jahre und 9 Monate Haft für Brian

Am Freitagnachmittag folgt dann das Urteil. Brian Keller wird schuldig gesprochen – und zwar der versuchten schweren Körperverletzung. Er wird zu 45 Monate Freiheitsstrafe verurteilt. Das sind drei Jahre und neun Monate. Zudem muss er «Skorp» 3000 Franken Genugtuung zahlen.

Die Begründung: Er habe erheblich ausgeholt bei den Schlägen gegen «Skorp». Ob das in den sozialen Medien Show oder Darstellung war, ist nicht zu deuten. Die Verletzungen von «Skorp» stellen zwar eine einfache Körperverletzung dar, Keller habe aber massiv gegen den Kopf geschlagen und trotz dass «Skorp» am Boden lag, schlug Keller weiter auf ihn ein.

Brian Keller bleit aktuell weiterhin auf freiem Fuss. Er muss aber gerichtliche Auflagen bezüglich Therapie verfolgen.